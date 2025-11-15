باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در پایان بازی‌های دور برگشت مرحله دوم لیگ بسکتبال جوانان باشگاه‌های کشور که به مدت ۳ روز با میزبانی شهر درود استان لرستان برگزار شد، خانه بسکتبال محمودآباد به عنوان تنها تیم مازندرانی عملکردی قابل‌تحسین داشت.

در گروه اول شمال این مسابقات، تیم خانه بسکتبال محمودآباد با هدایت حسین رضایی در نخستین دیدار خود با نتیجه ۷۸ بر ۵۵ برابر خانه بسکتبال درود به پیروزی رسید و در بازی دوم نیز تیم پارند سنندج با نتیجه ۷۰ بر ۶۷ را از پیش رو برداشت.

خانه بسکتبال محمودآباد در سومین دیدار خود قاطعانه ۱۱۹ بر ۴۶ خانه بسکتبال زنجان غلبه کرد.

در پایان دور اول و دوم، تیم خانه بسکتبال محمودآباد با کسب ۹ پیروزی پیاپی و بدون شکست جواز حضور در مرحله سوم لیگ جوانان کشور را کسب کرد.

این تیم در مرحله پلی آف به مصاف تیم آویژه صنعت مشهد خواهد رفت.