باشگاه خبرنگاران جوان - سیدحسن موسوی چلک با اشاره به اینکه خط ۱۴۸۰ با وجود فرصت‌های ایجاد کرده، اما با چالش‌هایی مانند صف‌های طولانی تماس، کمبود مشاور متخصص و مشکلات زیر ساختی رو‌به‌رو است افزود: از ویژگی‌های برجسته خدمات صدای مشاور می‌توان به سرعت، گمنامی و هزینه‌کم آن اشاره کرد که با توجه به شرایط کنونی جامعه و دسترسی آسان‌تر مردم به ابزار‌ها و تجهیزات ارتباطی، احساس نیاز به دریافت مشاوره از راه دور بیشتر شده است. همچنین تجربه بحران‌ها و شرایط اضطراری مانند جنگ ۱۲ روزه و بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی، ضرورت و نیاز به خدمات مشاوره تلفنی را بیش از پیش نمایان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: خط مشاوره ۱۴۸۰ به عنوان یکی از مؤثرترین ابزار‌های سلامت روان با ارائه مشاوره، راهنمایی و ارجاع در قالب خدمات رایگان و بدون نیاز به تعیین وقت قبلی به افراد جامعه دسترسی آسان و بدون هزینه به خدمات مشاوره فراهم می‌کند، این خط مشاوره به ویژه برای افرادی که از شرایط مالی و جغرافیایی محدود برخوردار هستند، فرصتی برای دریافت خدمات روانشناسی فراهم می‌آورد.

موسوی چلک یادآور شد: این خدمت با حضور تنها دو مشاور در معاونت پیشگیری استان تهران در سال ۱۳۷۱ آغاز شد و به تدریج با توجه به افزایش تقاضا و نیاز به خدمات مشاوره به سایر استان‌های کشور گسترش یافت در حال حاضر، این برنامه در تمامی استان‌ها در دسترس است و با استفاده از تکنولوژی‌های دیجیتال و زیرساخت‌های پیشرفته، پوشش سراسری را به ارمغان آورده است.

ویژگی‌های برجسته خط مشاوره ۱۴۸۰

بنا بر اعلام سازمان بهزیستی کشور، دسترسی آسان و رایگان از ویژگی‌های برجسته خط مشاوره ۱۴۸۰ است چراکه خدمات مشاوره بدون نیاز به تعیین وقت قبلی و بدون هزینه ارائه می‌شود، در بخش پاسخگویی سریع و محرمانه، حفظ هویت تماس‌گیرندگان و برقراری ارتباط درمانی فوری از ویژگی‌های بارز این برنامه است. درباره پوشش گسترده موضوعی نیز مشاوران این خط خدمات تخصصی در حوزه‌هایی، چون افسردگی، اضطراب، مشکلات خانوادگی، فرزندپروری، ازدواج، اعتیاد و اختلالات پس از سانحه ارائه می‌دهند.

براساس این گزارش، سه شیفت فعالیت شبانه‌روزی از دیگر ویژگی‌های برجسته خط مشاوره ۱۴۸۰ است چراکه خدمات مشاوره حتی در شرایط اضطراری و بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی در دسترس است. در بخش پوشش سراسری، این خدمات در تمام مناطق کشور از جمله مناطق محروم به صورت یکسان ارائه می‌شود.

چالش‌ها و تهدیدات صدای مشاور

بنا به اعلام سازمان بهزیستی کشور، اگرچه این خط مشاوره در ارائه خدمات مؤثر بوده است با چالش‌هایی نیز مواجه است. برخی از مهم‌ترین مشکلات صف‌های طولانی در مناطق پرجمعیت است. افزایش حجم تماس‌ها باعث ایجاد صف‌های طولانی و کاهش سرعت پاسخگویی به تماس‌ها در برخی استان‌ها به ویژه در تهران شده است.

کمبود مشاوران متخصص از دیگر مشکلات است چراکه به دلیل نیاز بالای جامعه، تعداد مشاوران متخصص در برخی حوزه‌ها به ویژه در زمینه‌های خاص هنوز کافی نیست. محدودیت‌های زیرساختی نیز وجود دارد؛ کمبود تجهیزات فنی و ناپایداری خطوط مخابراتی گاهی باعث مختل شدن خدمات می‌شود.

بودجه ناکافی برای تبلیغات از دیگر چالش‌های صدای مشاور به شمار می‌رود. کمبود بودجه برای اطلاع‌رسانی و آگاهی عمومی از خدمات مشاوره موجب کاهش استفاده از این خدمات در برخی مناطق شده است. در راستای ارتقای کیفیت و دسترسی به خدمات، پیشنهادات مختلفی مانند افزایش تعداد مشاوران متخصص برای بهبود این برنامه ارائه شده است. برای پاسخگویی به نیاز‌های تخصصی جامعه باید تعداد مشاوران در تمام حوزه‌ها افزایش یابد.

تقویت زیرساخت‌های فنی از دیگر پیشنهادات ارائه شده است، توسعه تجهیزات و بهبود زیرساخت‌های مخابراتی به منظور رفع مشکلات فنی و ناپایداری سیستم ضروری است، درباره توسعه برنامه‌های تبلیغاتی نیز تخصیص بودجه بیشتر برای تبلیغات و آگاهی‌رسانی در سطح ملی به منظور افزایش پذیرش خدمات مشاوره توسط جامعه پیشنهاد شده است.

ضرورت توسعه دوره‌های آموزشی، برگزاری دوره‌های آموزشی و بازآموزی برای مشاوران با تمرکز بر مدیریت بحران و مداخلات تخصصی از دیگر پیشنهادات برای ارتقای کیفیت صدای مشاور است، همچنین تقویت همکاری‌ها با نهاد‌های دیگر و همکاری با نهاد‌هایی مانند رسانه‌ها و سازمان‌های دولتی برای گسترش دامنه خدمات و ارتقای آگاهی عمومی نیز پیشنهاد می‌شود.

خط مشاوره ۱۴۸۰ به عنوان یکی از مؤثرترین ابزار‌های دسترسی به خدمات مشاوره روانشناختی در ایران، تأثیرات مثبتی در ارتقای سلامت روان جامعه داشته است با این حال برای ادامه توسعه و بهبود این برنامه، توجه ویژه به رفع چالش‌های موجود و تقویت زیرساخت‌ها و منابع انسانی ضروری است. سازمان بهزیستی با ادامه این تلاش‌ها می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی افراد و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند.