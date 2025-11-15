باشگاه خبرنگاران جوان - امیر حسینخان، رئیس روابطعمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر با اشاره به ورود سامانه بارشی فعال به کشور اعلام کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی از سامانههای پیشبینی، از صبح امروز ابرهای بارانزا در آسمان استانهای نیمه غربی کشور مستقر شده و از استان ایلام نخستین بارندگیها گزارش شده است.
حسینخان با بیان اینکه شدت و گستره این سامانه طی ساعات آینده افزایش مییابد، گفت: استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، شمال خوزستان و جنوب آذربایجان شرقی در معرض رگبارهای نسبتاً شدید پاییزی و احتمال وقوع آبگرفتگیهای مقطعی قرار دارند.
وی درباره وضعیت پایتخت نیز گفت: در تهران از امروز تا روز دوشنبه دستکم ۲ نوبت بارش باران پیشبینی شده است و نخستین موج بارشی امروز بعدازظهر وارد شهر میشود.
رئیس روابطعمومی سازمان امداد و نجات اعلام کرد که در پی هشدارهای هواشناسی، تمام پایگاههای امداد و نجات در استانهای درگیر با سامانه بارشی در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند.
حسین خان با تاکید بر ضرورت توجه جدی به هشدارها از هموطنان خواست از توقف در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه حادثه، با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلالاحمر تماس بگیرید.
منبع: هلال احمر