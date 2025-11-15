تفاهمنامه‌های مدیریت انرژی در ساختمان و مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، در جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها اجرایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛با حضور حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی ،مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن تفاهم‌نامه "مدیریت انرژی در ساختمان" و "مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) "بین  شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس و دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید.
طبق این تفاهم نامه  زمینه همکاری پژوهشی، آموزشی، فنی و اجرایی را در زمینه طراحی، ساخت و ترویج مدیریت انرژی در ساختمان فراهم می شود.

در همین راستا محسن علیزاده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن اظهار داشت: امروز با حضور شرکت‌های تابع با عنوان رعایت استانداردهای بیم (مدل‌سازی استاندارد) تفاهم نامه همکاری منعقد شد. این تفاهم‌نامه‌ها به ابعاد ساختمانی و همچنین رعایت و الزام حداکثری مبحث ۱۹ ساختمان در راستای ذخیره انرژی در ساختمان‌ها می‌پردازد.

او بیان کرد: بانک مسکن جز معدود شرکت‌هایی است که پیش از الزام آیین‌نامه، در واقع مبحث ۱۹ را در تمام پروژه‌های خود رعایت می‌کند.

علیزاده گفت: بعد از انعقاد این تفاهم‌نامه و با یک الزام بیشتر، تمامی ساختمان‌هایی که به مشتریان خود می‌دهیم، تمام مفاد این آیین‌نامه و الزام قانونی را خواهند داشت. به این ترتیب، می‌توانیم برای اولین بار با انعقاد یک تفاهم‌نامه دیگر با بورس انرژی، گواهی صرفه‌جویی انرژی را در ساختمان‌ها صادر و منتشر کنیم.

بر اساس این ۲ تفاهم‌نامه، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس؛ بزرگترین انبوه ساز کشور و از شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان نخستین پایلوت این برنامه در کشور انتخاب و بستر اجرای مفاد این تفاهم‌نامه شد.

گفتنی است؛ این تفاهم‌نامه‌ها به منظور ارتقاء سطح همکاری‌های علمی، فنی و اجرایی در حوزه مدیریت مصرف انرژی، حفظ محیط زیست و توسعه ساختمان صفر انرژی در کشور به امضا رسیده است.

