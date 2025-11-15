باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین در نشست شورای آموزش و پرورش استان قزوین گفت: اعتبار این فضاهای آموزشی چهار هزار میلیارد ریال است که ۱۱۶ کلاس درس به مدارس استان افزوده میشود.
وی همچنین از عقد تفاهمنامه برای ساخت ۳۵ مدرسه در استان در قالب نهضت مدرسهسازی خبر داد و تصریح کرد: ساخت این مدارس با مشارکت خیران، مسئولیت اجتماعی صنایع و اعتبارات دولتی ساخته خواهد شد.
نوذری ادامه داد: بسیاری از شرکتها در حوزه مسئولیت اجتماعی و خیرین، برای ساخت ۳۵ مدرسه اعلام آمادکی کردهاند که به نظرم با توجه به ظرفیتها این عدد میتواند به ۶۰ مدرسه افزایش یابد.
این مسئول بیان کرد: در استان قزوین کارخانه دولتی نداریم و صنعت متعلق به بخش خصوصی بوده و در نهایت خصولتی است و تنها باید در حوزه مسوولیت اجتماعی تصمیمگیری کنیم.
استاندار قزوین عنوان کرد: با مدیران عامل بانکهای کشور که صحبت میکنیم، قزوین را یک استان برخوردار میدارند و هیچ شخصی تصور نمیکند که این استان با وجود این حجم از واحدهای صنعتی، اما در برخی شاخصها ضعیف باشد.
وی تاکید کرد: توسعه در استان قزوین نامتوازن و هماکنون در بخش راههای روستایی و بهداشت و درمان با چالش روبهرو است، هرگز تصور نمیشود که بیمارستانهای استان قزوین در کل کشور این چنین مستهلک و فرسوده باشند.
نوذری یادآور شد: در طرح جدید ساخت مدارس در وزارت آموزش و پرورش محله محوری مورد توجه قرار گرفته و کتابخانه و نمازخانه مدرسه باید برای اهالی ساکنان استفاده شود، بنابراین در ساخت مدرسه حتما باید نمازخانه لحاظ شود.
استاندار قزوین در ادامه بیان کرد: یکی از خیران معروف کشور با سن ۸۸ سال به ما قول داده که در حوزه آبرسانی به روستاها و نهضت مدرسه سازی به ما کمک کند که تا سقف ۲ میلیارد تومان برای هر مدرسه کمک خواهد کرد.
منبع: صدا و سیما