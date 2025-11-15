معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: عدم حضور در اجلاس بین المللی تغییر اقلیم (کاپ ۳۰) خودتحریمی بزرگ است.

باشگاه خبرنگاران جوان - صدیقه ترابی با تاکید بر لزوم حضور حداکثری ایران در نشست تغییر اقلیم در برزیل (کاپ ۳۰)، بیان کرد: سالانه همه کشورها در نشست جهانی تغییر اقلیم شرکت میکنند، زیرا پیامدهای این مساله تقریبا همه کشورهای جهان را دربرمیگیرد.
وی با اشاره به اینکه کشورها نسبت به جغرافیا و اقلیمی که در آن قرار دارند دچار تغییرات مثبت و منفی اقلیمی میشوند، افزود: به طور مثال مناطق سردسیر کشور کانادا که قبلا نه جایی برای سکونت بوده و نه رویشی در آن اتفاق میافتاد، اکنون با افزایش درجه حرارت زمین شرایط مناسبی برای بهرهبرداری از عرصههای عرضهای شمالی در این کشور فراهم شده است و این یک مزیت اقلیمی برای آنها فراهم کرده است.
ترابی این شرایط را روی نامناسب تغییراقلیم برای منطقه خاورمیانه، منطقه منا و منطقه خشک و نیمه خشکی که کشور در آن قرار دارد، خواند و گفت: تاثیرات در این منطقه شدید است به طوری که اکنون مردم به صورت ملموس شرایط را لمس میکنند در حالی که اگر در یک یا ۲ دهه گذشته از تغییر اقلیم صحبت میکردیم، کسی به این امر باور نداشت.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: مردم کاهش بارش، افزایش درجه حرارت، افزایش پدیدههای حدی (خشکسالی و سیلاب) را به وضوح مشاهده میکنند، اکنون در دومین ماه سال آبی و پاییز قرار داریم و هنوز در بیش از ۲۰ استان هیچ بارشی اتفاق نیفتاده است و همه اینها نشان میدهد که آثار تغییر اقلیم و پیامدهای آن خیلی جدی است و ما نمیتوانیم نسبت به آن بیتفاوت باشیم.
وی ادامه داد: تاثیرات تغییر اقلیم میتواند به صورت دومینو وار اتفاقات دیگری را نیز در پی داشته باشد، از جمله آنها افزایش پدیده گرد و غبار در طول سال است که به دلیل افزایش دما و خشک شدن تالابها به وقوع میپیوندد، طی نشستی که در ماههای اخیر با کشورهای منطقه داشتیم همه کشورهای منطقه از افزایش تعداد روزهایی که با پدیده گرد و غبار روبهرو هستند، خبر دادند.
وسعت عرصههای کانونی گردوغبار هرسال بیشتر میشود
وی یادآور شد: افزایش دما، کاهش بارش و خشک شدن تالابها تنها عوامل پدیده گردوغبار نیستند در اغلب موارد کاهش بارش باعث خشک شدن بیشتر خاک میشود و یا زمینهای کشاورزی توسط کشاورزان شخم زده میشود به امید اینکه بارشی اتفاق بیفتد و این اتفاق نمیافتد و زمینهای رها شده کشاورزی تبدیل به کانون اصلی گردوغبار میشوند.
ترابی اضافه کرد: متاسفانه هرساله به وسعت زمینهایی که تبدیل به کانون ریزگرد میشوند، افزوده میشود و این مستقیما سلامتی مردم را تهدید میکند، امسال بخش عراقی تالاب هورالعظیم خشک شده و دچار آتشسوزی شد و مردم خوزستان همچنان بعد از چند ماه درگیر آلودگیهای ناشی از این پدیده هستند.
وی اظهار کرد: نزدیک به ۱۵ بخش در حوزههای مختلف به صورت مستقیم با تغییراقلیم درگیر هستند، برای همین ما یک کارگروهی با عنوان کارگروه ملی تغییر اقلیم داریم و مطابق با بند ت ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم، باید برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی تهیه میشد و سازمان به این تعهد عمل کرد که این برنامه با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی عضو این کارگروه تهیه شد.
وی اذعان داشت: پیامدهای تغییراقلیم ورای اینکه دلایل آن چیست، بخشهای مختلف زندگی انسان را با چالش روبهرو میکند و کشور ما نیز، چون در کمربند خشک و نیمه خشک قرار دارد به شدت تحت تاثیر این پدیده است و پیامدهای آن اکنون در زندگی روزمره ما جاری شده و ما اجازه نداریم به چشم یک مساله فانتزی به آن نگاه کنیم.
بسیاری از کشورها به دلیل تغییراقلیم در حال ناپدید شدن هستند
وی بیان کرد: اینکه در کاپ ۳۰ چه اتفاقی میافتد بسیار مهم است، چون هرساله کشورها در این اجلاس دور هم جمع میشوند و از تجربیات موفق و ناموفق خود و حتی تجربههای جدید خود از تاثیرات تغییر اقلیم با همدیگر گفتوگو میکنند و آن را با دیگران به اشتراک میگذارند تا نمایندگان کشورهای دیگر از این تجربیات برای حل مسایل و چالشهای خود در مواجهه با این پدیده استفاده کنند، در بسیاری از موارد شکل پیامدها با هم دیگر تفاوت است.
ترابی گفت: بسیاری از کشورها اکنون به دلیل افزایش دمای زمین و بالا آمدن سطح آبهای بینالمللی در حال ناپدید شدن هستند در نقطه مقابل برخی کشورها منابع آبی خود را از دست میدهند، اما همه اینها پیرامون یک مساله با هم گفتوگو میکنند و یک استراتژی جهانی در رابطه با موضوع شکل میگیرد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: یک نظریه قوی در رابطه با موضوع تغییراقلیم وجود دارد که سوختهای فسیلی را دلیل اصلی گرم شدن کره زمین و تغییر اقلیم میدانند، در این رابطه کشورها استراتژیهای مشخصی را اتخاذ میکنند با هیاتهای بزرگ در این اجلاس شرکت میکنند و در فاصله زمانی کوتاهی در دو هفته در نشستهای موازی سرفصلهای مختلف تغییراقلیم را بررسی میکنند که همه اینها به سیاستهای کلان و حتی اقتصاد انرژی بینالمللی ربط دارد.
وی با اشاره به حضور پررنگ کشورهای منطقه از جمله حضور ۲۰ نفری هیات ترکیه و ۹۰ نفری هیات چین، گفت: در این اجلاس نمایندگان با هیاتهای تخصصی حضور پیدا میکنند و سعی میکنند مصوباتی در این اجلاس تصویب نشود که به ضرر آنها باشد.
ترابی تاکید کرد: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم باید تا چند سال آینده تجار و بازرگانان ما همه این تعهدات را رعایت کنند، این سیاستی است که سازمان حفاظت محیطزیست نمیتواند به تنهایی این استراتژی را اتخاذ کند و این نیازمند همراهی دولت، مجلس و در نظر گرفتن همه ملاحظاتی است که باید در نظر گرفته شود.
در راستای اجرای تعهدات اقلیمی کاهش و حذف فلرها را پیگیری کردیم
ترابی گفت: حضور ما و اشراف به مساله و از طرف دیگر حرکت در راستای منافع کشور و استفاده از تجربیات بهبود دهنده و کاهنده اثرات تغییراقلیم میتواند بسیار موثر باشد، به طور مثال بعد از سالها و با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین تاکید ویژه رییس جمهور، برنامه اجرایی کاهش و حذف فلرها و در چارچوب تفاهمنامه تسریع در صدور مجوز زیست محیطی بین وزارت نفت و سازمان حفاظت محیطزیست، با برنامه زمان بندی مشخص در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: ارایه این گزارشها در سطح بینالمللی که کشورهای غربی سعی دارند ما را کشوری غیرمتعهد نشان دهند در نهایت به نفع وجهه بینالمللی و همچنین به نفع منافع کشور است، بیشتر از این که نگران این باشیم که تعهد ما برای عدم حضور در کاپ چه نتایجی دارد باید نگران این باشیم که عدم حضور ما باعث میشود که از چه مزایایی بیبهره شویم.
وی افزود: سال گذشته بعد از اتمام کاپ در یکی از کمیسیونهای دولت به علت حضور کم رنگ ما از سازمان حفاظت محیط زیست انتقاد شد، امسال دقیقا مشخص نیست چه اتفاقی افتاده که حضور حداقلی ما در ادوار گذشته در کاپ مورد نقد قرار گرفته است، این واقعا باعث ایجاد سوال جدی در بین صاحبنظران و کارشناسان این امر شده است.
وی اضافه کرد: کاپ یک فرصت بزرگ برای اطلاع از تجارب جهانی جهت مقابله و حتی سازگاری با شرایطی است که هر سال قرار است با شدت بیشتری با آن مواجه شویم و این فرصت نباید از سوی منتقدین دچار تقلیل مساله شود.
ترابی گفت: عدم حضور ما در کاپ در حقیقت عدم آگاهی است، کشورهای به اصطلاح پیشرفته ما را تحریم اقتصادی کردهاند، اما ما با عدم حضور در کاپ یک خودتحریمی بزرگ ایجاد میکنیم و این بسیار تاسف برانگیز است.
منبع: سازمان محیط زیست