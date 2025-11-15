مطالعه‌ای که توسط دانشمندان دانشگاه ژجیانگ در چین انجام شده است، روشی ساده برای کمک به غلبه بر غم و افسردگی را آشکار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه دانشمندان دانشگاه ژجیانگ چین نشان داده است که گوش دادن به صدا‌های طبیعی، مانند آواز پرندگان، می‌تواند احساس غم را تا حدی قابل مقایسه با اثرات مدیتیشن، تمرینات تنفسی و یوگا کاهش دهد. همچنین بر سیستم عصبی تأثیر مثبت می‌گذارد و به بازیابی تعادل آن کمک می‌کند.

این مطالعه شامل ۱۸۷ دانشجوی دانشگاه بود که برخی از آنها علائم افسردگی را تجربه می‌کردند. پس از تماشای ویدیو‌های غم‌انگیز، شرکت‌کنندگان به دو گروه تقسیم شدند: یک گروه به ضبط‌های آواز پرندگان گوش دادند، در حالی که گروه دیگر یک جلسه کوتاه مدیتیشن را پشت سر گذاشتند. نتایج نشان داد که هر دو روش سطح غم را کاهش داده و به بازیابی آرامش عاطفی کمک کردند. با این حال، تأثیر آواز پرندگان در بین شرکت‌کنندگانی که علائم افسردگی را نشان می‌دادند، بیشتر بود.

داده‌ها نشان داد که افرادی که به آواز پرندگان گوش می‌دادند، بهبود سریع‌تری در ضربان قلب خود تجربه کردند، یک شاخص حیاتی که نشان دهنده توانایی بدن در سازگاری با استرس روانی است. محققان پیشنهاد می‌کنند که آواز پرندگان به روشی ساده و مؤثر، تنظیم طبیعی احساسات را ارتقا می‌دهد.

کارشناسان این یافته را با اشاره به این نکته توضیح می‌دهند که گوش دادن به صدا‌های طبیعی نیازی به تلاش ذهنی یا تمرکز شدید ندارد، برخلاف مدیتیشن که نیاز به تمرین مداوم و آگاهی عمیق دارد. به همین دلیل، صدا‌های طبیعی برای افرادی که تمرکز ضعیف یا خلق و خوی بدی دارند مفید است، زیرا آنها به آرامی و خود به خود سلامت روان را بهبود می‌بخشند و تعادل درونی را بازیابی می‌کنند.

این مطالعه در مجله APHWB منتشر شده است.

منبع: Lenta.ru

افسردگی ، آواز ، بلبل ، موسیقی
بهترین راه درمان افسردگی حیوون خونگیه
