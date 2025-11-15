اختر فیزیکدان و استاد دانشگاه هاروارد ابراز عقیده کرد که دنباله‌دار ۳I/ATLAS منشأ مصنوعی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آوی لوب، استاد سابق دانشگاه هاروارد و اخترفیزیکدان، معتقد است که متلاشی نشدن دنباله‌دار ۳I/ATLAS در نزدیکی خورشید، منشأ مصنوعی آن را نشان می‌دهد.

لوب در وبلاگ خود نوشت: «این واقعیت که ۳I/ATLAS به صورت یک جسم واحد باقی مانده است، برای یک دنباله‌دار طبیعی غیرمعمول است.»

بیانیه لوب در پاسخ به پستی منتشر شده در ۱۱ نوامبر در کانال تلگرام Astronomer آمده است که در آن آمده بود تصاویر این شیء فضائی نشان می‌دهد که هنگام نزدیک شدن به نزدیکترین مدار خود به خورشید، متلاشی نشده است.

دانشمندان روسی موافقند که ۳I/ATLAS نمی‌توانسته در منظومه شمسی ما منشأ گرفته باشد، بلکه از منظومه‌های ستاره‌ای دیگر آمده است.

۳I/ATLAS اولین بار در اول ژوئیه توسط شبکه تلسکوپ خودکار ATLAS مشاهده شد که توسط ناسا برای ردیابی سیارک‌های بالقوه خطرناک نزدیک به زمین تأسیس شده است.

۳I/ATLAS سومین جرم میان‌ستاره‌ای است که از زمان شروع رصد‌ها توسط ستاره‌شناسان کشف شده است.

منبع: RIA Novosti

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
باید آمریکا و روسیه و چین و هند جواب بدن
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
جالب و جذاب هست ولی بسیار بعید است. خود دانشمند هاروارد هم این را میداند. گرچه در وجود فرازنینیها شکی نیست و در زمین هم بروبیا دارند
۰
۱
پاسخ دادن
