لوب در وبلاگ خود نوشت: «این واقعیت که ۳I/ATLAS به صورت یک جسم واحد باقی مانده است، برای یک دنبالهدار طبیعی غیرمعمول است.»
بیانیه لوب در پاسخ به پستی منتشر شده در ۱۱ نوامبر در کانال تلگرام Astronomer آمده است که در آن آمده بود تصاویر این شیء فضائی نشان میدهد که هنگام نزدیک شدن به نزدیکترین مدار خود به خورشید، متلاشی نشده است.
دانشمندان روسی موافقند که ۳I/ATLAS نمیتوانسته در منظومه شمسی ما منشأ گرفته باشد، بلکه از منظومههای ستارهای دیگر آمده است.
۳I/ATLAS اولین بار در اول ژوئیه توسط شبکه تلسکوپ خودکار ATLAS مشاهده شد که توسط ناسا برای ردیابی سیارکهای بالقوه خطرناک نزدیک به زمین تأسیس شده است.
۳I/ATLAS سومین جرم میانستارهای است که از زمان شروع رصدها توسط ستارهشناسان کشف شده است.
