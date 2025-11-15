۲۵ مجموعه مستند در بخش مسابقه نهمین جشنواره تلویزیونی مستند از امشب روی آنتن شبکه مستند می‌روند و به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی مجموعه مستندهای راه‌یافته به بخش مسابقه نهمین جشنواره تلویزیونی مستند اعلام شدند. ۲۵ مجموعه مستند راه‌یافته به بخش مسابقه، از امشب شنبه ۲۴ آبان ماه از شبکه مستند سیما پخش می‌شوند و به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. با توجه به محدودیت‌های جشنواره برای نمایش همه قسمت‌های مجموعه‌ها، از هر مجموعه یک قسمت به نمایندگی انتخاب شده و روی آنتن شبکه مستند سیما می‌رود.

اسامی مجموعه مستندهای بخش مسابقه نهمین جشنواره تلویزیونی مستند عبارتند از:

«داستان بقا» (مجید گل عبد)، «چی شد که شد» (محمدجواد امیرانی)، «نقطه صفر» (سعید سبحانی)، «آسمان خاکی» (مجتبی قاسمی)، «هم‌رکاب» (وحید فرجی)، «پا به ماه» (مهدیه سادات محور)، «آقای دیپلمات» (امیرحسین جان‌پناه)، «آب و نون» (رضا اکبریان گالشکلایی)، «خانه‌های نورانی» (محمدامین نوروزی)، «میراث نورانی» (محمدامین نوروزی)، «حرم تا حرم» (مصطفی دالایی)، «نهضت ادامه دارد» (مهدی محرابی محمودآبادی)، «نبرد خاموش» (محمدمهیار کلهر)، «سلاح ایرانی»، «ماجرا» (علی ترابی)، «ابر سازه‌های ایران» (محمدمهدی خالقی)، «حیات وحش منوجان» (خلیل زارعی)، «نبردهای فانتوم» (مصطفی شوقی)، «دریبل» (عطا پناهی)، «سفر در کرانه خلیج فارس» (ایمان بدری رمضانی)، «ماجرای اروپا» (هاشم مسعودی و مجتبی خیاط احسانی)، «کوچه باغ» (حسین روئین تن)، «شبکه» (امید طهرانی)، «یکی از ما» (زهره نجف‌زاده جمکرانی) و «تهران تل‌آویو» (سیدمحمدعلی صدری‌نیا).

براساس این گزارش، نمایش مجموعه مستندها تا روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه از شبکه مستند سیما هر شب ساعت ۲۱ ادامه دارد و بازپخش آنها نیز ساعت ۲۴ و روز بعد ۹ صبح خواهد بود. امشب شنبه ۲۴ آبان ماه، مجموعه مستند «داستان بقا» به تهیه‌کنندگی مجید گل عبد ساعت ۲۱ روی آنتن می‌رود.

برچسب ها: جشنواره تلویزیونی مستند ، مستند تلویزیونی
