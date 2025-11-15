یک کارشناس و مشاور روابط کار و تأمین اجتماعی، جزئیات قانون جدید بازنشستگی در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی مهدوی ایزدی کارشناس و مشاور روابط کار و تأمین اجتماعی ، در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد، سه عامل جنسیت، سن بیمه‌شده و میزان سابقه پرداخت حق بیمه را مهم‌ترین معیار‌های محاسبه بازنشستگی عنوان کرد.

مهدوی ایزدی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توضیح داد: این آیین‌نامه از سوم مرداد ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده و نحوه افزایش سنوات بیمه‌پردازی اجباری را بر اساس سه عامل اصلی یادشده تعیین می‌کند.

به گفته وی، تغییرات ایجادشده به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود و دامنه شمول شرایط بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف گسترش داده است. بر همین اساس، بیمه‌شدگان دارای کمتر از ۱۵ سال سابقه بیمه نیز می‌توانند پس از احراز شرایط جدید، درخواست بازنشستگی ارائه کنند.

این کارشناس افزود: سابقه پرداخت حق بیمه تا تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳ بدون تغییر محاسبه می‌شود، اما از این تاریخ به بعد، افزایش سنوات بیمه‌پردازی در صورت کسری سابقه به‌صورت پلکانی خواهد بود؛ به این ترتیب برای سوابق ۲۵ تا ۲۸ سال، دو ماه به ازای هر سال کسری، برای ۲۰ تا ۲۵ سال سه ماه و برای ۱۵ تا ۲۰ سال چهار ماه به سنوات فرد اضافه می‌شود.

سن و سابقه موردنیاز برای بازنشستگی زنان و مردان

مهدوی ایزدی تصریح کرد: بر اساس مقررات جدید، فردی که ۲۷ سال سابقه دارد، باید با ۳۰ سال و ۶ ماه بازنشسته شود و افرادی که ۱۵ سال یا کمتر سابقه دارند، زمان بازنشستگی آنها به ۳۵ سال خواهد رسید.

وی همچنین حداقل سابقه لازم برای دریافت مستمری را ۱۵ سال اعلام کرد و افزود: مردان با ۱۵ سال سابقه و پس از رسیدن به سن ۶۲ سال می‌توانند بازنشسته شوند.

او ادامه داد: زنان نیز با داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه بیمه و رسیدن به سن ۵۵ سالگی، امکان ارائه درخواست بازنشستگی خواهند داشت.