یک کارشناس و مشاور روابط کار و تأمین اجتماعی، جزئیات قانون جدید بازنشستگی در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی مهدوی ایزدی کارشناس و مشاور روابط کار و تأمین اجتماعی ، در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد، سه عامل جنسیت، سن بیمه‌شده و میزان سابقه پرداخت حق بیمه را مهم‌ترین معیار‌های محاسبه بازنشستگی عنوان کرد.

مهدوی ایزدی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توضیح داد: این آیین‌نامه از سوم مرداد ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده و نحوه افزایش سنوات بیمه‌پردازی اجباری را بر اساس سه عامل اصلی یادشده تعیین می‌کند.

به گفته وی، تغییرات ایجادشده به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود و دامنه شمول شرایط بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف گسترش داده است. بر همین اساس، بیمه‌شدگان دارای کمتر از ۱۵ سال سابقه بیمه نیز می‌توانند پس از احراز شرایط جدید، درخواست بازنشستگی ارائه کنند.

این کارشناس افزود: سابقه پرداخت حق بیمه تا تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳ بدون تغییر محاسبه می‌شود، اما از این تاریخ به بعد، افزایش سنوات بیمه‌پردازی در صورت کسری سابقه به‌صورت پلکانی خواهد بود؛ به این ترتیب برای سوابق ۲۵ تا ۲۸ سال، دو ماه به ازای هر سال کسری، برای ۲۰ تا ۲۵ سال سه ماه و برای ۱۵ تا ۲۰ سال چهار ماه به سنوات فرد اضافه می‌شود.

سن و سابقه موردنیاز برای بازنشستگی زنان و مردان

مهدوی ایزدی تصریح کرد: بر اساس مقررات جدید، فردی که ۲۷ سال سابقه دارد، باید با ۳۰ سال و ۶ ماه بازنشسته شود و افرادی که ۱۵ سال یا کمتر سابقه دارند، زمان بازنشستگی آنها به ۳۵ سال خواهد رسید.

وی همچنین حداقل سابقه لازم برای دریافت مستمری را ۱۵ سال اعلام کرد و افزود: مردان با ۱۵ سال سابقه و پس از رسیدن به سن ۶۲ سال می‌توانند بازنشسته شوند.

او ادامه داد: زنان نیز با داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه بیمه و رسیدن به سن ۵۵ سالگی، امکان ارائه درخواست بازنشستگی خواهند داشت.

برچسب ها: بازنشستگی ، تامین اجتماعی
خبرهای مرتبط
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی تامین اجتماعی از مشاغل دورکار
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی خبر داد:
آغاز پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز طرف قرارداد
راه‌اندازی سامانه هوشمند بازرسی دفاتر قانونی در تأمین اجتماعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
قرارداد بیمه های قبلی که در زمان انعقاد قرارداد قول بازنشستگی در ۶۰ سالگی رو داده بودید چی؟ حالا برخلاف شرایط اولیه قرارداد میگویید ۱۵ سال، ۶۲ سال؟ این عین دبه کردن و غشی در قرارداد است و یک ظلم و بدقولی آشکار است
۰
۰
پاسخ دادن
نامزدم خودش خواست خفه‌اش کنم!
جزئیات پیوستن ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین
آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مازندران؛ درخواست فوری برای اعزام بالگرد
دستگیری ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) دوباره لغو شد
حدود ۱۱ هزار وسیله نقلیه دودزا در تهران اعمال قانون شدند
ابطال نامه معاون وزارت بهداشت به دلیل رعایت نکردن مفاد قانون کاهش ساعات کاری بانوان
پرونده مفقودی ستاره حیدری در شعبه دوم بازپرسی آبادان در حال رسیدگی است
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی از مشاغل دورکار
افزایش روانشناسان قلابی در کشور
آخرین اخبار
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود می‌شود
طرح نهایی حریم تئاتر شهر مشخص شد+ عکس
صدور کارت‌های صلیب سرخ، کهنه سربازان و معیشت برای آزادگان دروغی مهندسی شده است
اعتراف تکان‌دهنده به قتل در پرونده فقدان دختر ۱۷ساله
کاهش تلفات جاده‌ای نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و اجرای دقیق استانداردهاست
تاثیر کیفیت ۷ سال اول زندگی، در پوشش دختران + فیلم
دشمن در جنگ ۱۲روزه ثابت کرد که فقط به دنبال تخریب تجهیزات هسته‌ای نبوده است
«رهایی فاطمی»؛ پویشی برای آزادی ۹۷۳ زن زندانی
۴۰ درصد متقاضیان وام ازدواج در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ موفق به دریافت تسهیلات شدند
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی تامین اجتماعی از مشاغل دورکار
همراهی دولت و مردم برای توانمندسازی جامعه در مدیریت محله محور
آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مازندران؛ درخواست فوری برای اعزام بالگرد
شناسایی و دعوت از ودیعه‌گذاران در انتظار تکمیل اطلاعات جهت بهره مندی از ظرفیت‌های حج تمتع ۱۴۰۵
پرونده مفقودی ستاره حیدری در شعبه دوم بازپرسی آبادان در حال رسیدگی است
هیچ‌گونه تخریبی در بخش‌های هویتی تئاترشهر صورت نگرفته است
ابطال نامه معاون وزارت بهداشت به دلیل رعایت نکردن مفاد قانون کاهش ساعات کاری بانوان
حدود ۱۱ هزار وسیله نقلیه دودزا در تهران اعمال قانون شدند
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی از مشاغل دورکار
دستگیری ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
طرح یک‌فوریتی تراواسازی در شورای شهر تهران تصویب شد
سفر به ژاپن با پول‌های سرقتی از پدر
حریق ساختمان نیمه‌کاره علت بلند شدن دود غلیظ در شرق تهران
طرح جدید ترافیک مورد پذیرش ما نیست
بخشی از مطالبات پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه جعفری تامین شد
نامزدم خودش خواست خفه‌اش کنم!
جزئیات پیوستن ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین
ترافیک سنگین در معابر اصلی تهران
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) دوباره لغو شد
از پیشگیری تا توانمندسازی؛ خدمات جامع بهزیستی برای نابینایان کشور
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی است