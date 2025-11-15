باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر ورمقانی در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت (زاگرس) به میزبانی سنندج، خواستار همکاری همه دستگاه‌ها با اداره کل بهزیستی استان در برگزاری شایسته و آبرومند این جشنواره شد.

وی بر ضرورت تبلیغات و اطلاع‌رسانی مناسب این رویداد فرهنگی _ هنری تاکید و خاطرنشان کرد: استقبال از اجرا‌های این جشنواره می‌تواند در تقویت روحیه و افتخار آفرینی‌های افراد دارای معلولیت تاثیر مثبتی داشته باشد.

ورمقانی، هنر را گویاترین و رساترین وسیله انتقال پیام در جامعه عنوان کرد و گفت: کردستان مفتخر است که در حوزه هنر تئاتر و نمایش، در همه شهرستان‌های استان، حرف برای گفتن دارد و اساتید زیادی در این حوزه افتخار آفرینی کرده‌اند بنابراین انتظار می‌رود در میزبانی از این رویداد نیز بدرخشد.

جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت (زاگرس) نهم تا دوازدهم دی‌ماه به میزبانی اداره کل بهزیستی کردستان و با حضور استان‌های همدان، کرمانشاه، ایلام و لرستان برگزار می‌شود.





منبع - استانداری کردستان