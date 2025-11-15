باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد در حال بررسی توافقی برای تأمین جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵ ساخت شرکت لاکهید مارتین برای عربستان سعودی است.

دونالد ترامپ به خبرنگاران حاضر در هواپیمای ایرفورس وان گفت: «آنان می‌خواهند تعداد زیادی جنگنده بخرند. من در حال بررسی این موضوع هستم. آنان از من خواسته‌اند که آن را بررسی کنم. آنان می‌خواهند تعداد زیادی اف-۳۵ بخرند -، اما در واقع بیشتر از آن می‌خواهند.»

این فروش احتمالی در حالی مطرح می‌شود که ترامپ قصد دارد از ولیعهد عربستان، محمد بن سلمان، هفته آینده در کاخ سفید میزبانی کند. پیش‌بینی می‌شود طرفین در این دیدار توافق‌های اقتصادی و دفاعی را امضا کنند.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره این مذاکرات به خبرنگاران گفت که این «بیش از یک ملاقات، ما در حال تجلیل از عربستان هستیم.»

رئیس‌جمهور آمریکا تکرار کرد که امیدوار است عربستان روابط خود با اسرائیل را عادی کند. ریاض در غیاب توافق بر سر یک نقشه راه برای ایجاد دولت فلسطینی، از این گام خودداری کرده است.

این گفت‌و‌گو‌ها در چارچوب تلاش‌های گسترده‌تر آمریکا برای گسترش چارچوب همکاری‌های استراتژیک در خاورمیانه و ترویج عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و کشور‌های عربی صورت می‌گیرد.

منبع: خبرگزای فرانسه