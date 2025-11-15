باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
غزه پس از باران + فیلم

با آغاز فصل سرما و بارش باران در نوار غزه، چادر‌های آوارگان فلسطینی در این باریکه در آب و گل فرو رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش‌های شدید در نوار غزه باعث شد چادرهای محل اسکان هزاران آواره فلسطینی دچار آب‌گرفتگی شود و خانواده‌ها با کمبود سرپناه، گرما و امکانات اولیه مواجه شوند.

 

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۳:۵۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
خدایا غزه همه سهمشو از بدبختی گرفت. تازه بیشتر از سهمش هم گرفته. بقران مجید بسشونه . من از اخبار اینا خسته شدن ببین خودشون تو چه وضعی هستن؟ یکمی از این بدبختی ها رو نصیب امریکا و غرب وحشی بفرما
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
الموت آل صهیون
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
دل هامون برای غزه پاره پاره است. خدایا خودت به فریاد برس
۱
۱۱
پاسخ دادن