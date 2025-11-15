باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدرسول مهدوی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم،در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز فرآیند ارسال آثار به دومین جشنواره بینالمللی عکس «ایران جوان»، از همه هنرمندان، عکاسان حرفهای و آماتور، خانوادهها، گروههای اجتماعی و علاقهمندان به هنر عکاسی دعوت کرد تا در این رویداد فرهنگی–هنری مشارکت فعال داشته باشند.
مهدوی گفت: دانشگاه علوم پزشکی قم همچون دیگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور از این حرکت فرهنگی حمایت میکند و از جامعه هنری استان دعوت میکنیم آثار خود را برای حضور در جشنواره ارسال کنند.
وی در تشریح ویژگیهای این جشنواره افزود: این رویداد هنری با همکاری وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه و مؤسسه فرهنگی–هنری «تصویر سال ایرانیان» برگزار میشود و شامل بخشهای متنوعی از جمله بخش دوربین، بخش موبایل، بخش «جهان جوان» (بینالمللی)، و بخش ویژه «خانوادههای ایرانی» است.
مدیر روابطعمومی دانشگاه با اشاره به اینکه شرکت برای عموم مردم رایگان و آزاد است، خاطرنشان کرد: همه اقشار جامعه، از دانشجویان و هنرمندان گرفته تا خانوادهها و حتی نوجوانانی که با گوشی موبایل عکاسی میکنند، میتوانند در این جشنواره شرکت کنند.
وی با بیان اینکه میتوان آثار را از طریق سایت iranjavanth.com ارسال کرد گفت: جوایز نقدی بسیاری برای آثار برگزیده در نظر گرفته شده و آثار منتخب نیز در نمایشگاه رسمی جشنواره به نمایش گذاشته میشود و مهلت ارسال آثار تا ۳ آذر ۱۴۰۴ تعیین شده است.