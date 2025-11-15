رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: حضور من در لبنان به عنوان سفیر شایعه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در حاشیه دومین همایش تجلیل از برگزیدگان پویش ملی «ایثار (من می‌نویسم)» درباره شایعات مطرح شده مبنی بر احتمال حضورش در لبنان به عنوان سفیر کشورمان گفت: تا هر زمان توفیق داشته باشم باتمام وجود و صادقانه به خانواده‌های شهدا و ایثارگران خدمت می‌کنم و این خدمت را برای خودم افتخار می‌دانم.

اوحدی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره پرونده شهدای دانش‌آموز گفت: با تصمیم بنیاد شهید، ضوابط اداری برای احراز شهادت حذف شد و خانواده‌های همه شهدای جنگ ۱۲ روزه به سرعت تحت پوشش بنیاد قرار گرفتند.

