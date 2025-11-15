وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دومین سال متوالی و در سومین رویداد ملی جایزه جوانی جمعیت، بر اساس نظر هیات داوران این جشنواره به عنوان «دستگاه برتر» در رویداد ملی جوانی جمعیت معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز روابط عمومی وامور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم که با حضور رئیسجمهور در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لوح تقدیر ویژه و تندیس این رویداد را از دست رییسجمهور دریافت کرد.
«محمد چکشیان»، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نائبرئیس قرارگاه جوانی جمعیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم گفت: کسب عنوان دستگاه برگزیده در بخش دستگاههای اجرایی در رویداد ملی جمعیت در دومین سال متوالی، نتیجه تلاش مستمر و هماهنگ مجموعه وزارت و سازمانهای تابعه در اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
وی افزود: این موفقیت بهویژه با حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در دبیرخانه ستاد جوانی جمعیت وزارتخانه، با راهبری و هماهنگی اقدامات مؤثر از طریق تشکیل ستاد جوانی جمعیت و راهاندازی ستادهای جوانی جمعیت در دستگاههای تابعه و ادارات کل استانها، تسهیلگری و همافزایی حداکثری با حلقههای میانی و گروههای مردمی در حوزه جوانی جمعیت و راهبری پیوستهای جمعیت در مأموریتهای ذاتی با رای هیأت داوران سومین رویداد جوانی جمعیت از میان ۱۸۵ دستگاه اجرایی محقق شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به سایر اقدامات شاخص این وزارتخانه اشاره و اظهارکرد: افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه برای بیش از ۱۷۰ هزار مادر بیمهشده، ارائه ۲۴۰ هزار خدمت تشخیص و درمان ناباروری، تخصیص نزدیک به ۳ میلیون بسته غذایی و بهداشتی به مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار، پوشش بیمه اجتماعی رایگان برای ۳۷۵ هزار مادر دارای سه فرزند و بیشتر در روستاها و مناطق عشایری از جمله این اقدامات بوده است.
نائبرئیس قرارگاه جوانی جمعیت، سایر اقدامات مؤثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حوزه را اجرای بستههای حمایتی ازدواج، فرزندآوری و تکریم مادری برای همکاران، جذب بیشترین میزان اعتبارات ملی حوزه جمعیت در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، پیگیری اصلاح قوانین در حمایت از ازدواج و فرزندآوری و اجرای الگوی حکمرانی محلهمحور جمعیت در ۳۲ شهرستان کشور عنوان کرد.
چکشیان تأکید کرد: این موفقیت نشان میدهد که حمایت از خانواده، فرزندآوری و آینده جمعیتی کشور در سطحی عملیاتی و مداوم دنبال شده و قرارگاه جوانی جمعیت وزارتخانه همچنان با قدرت مسیر خود را ادامه خواهد داد.
گفتنی است: جایزه ملی جوانی جمعیت به عنوان نخستین رویداد علمی، فرهنگی و اجتماعی ملی در حوزه جمعیت کشور شناخته میشود. این رویداد بر اساس ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نسبت به تدوین شاخصهای «جایزه ملی جوانی جمعیت» اقدام و ستاد ملی جمعیت را مکلف میکند تا سالانه پس از ارزیابی و سنجش به تفکیک بخشهای خانواده، رسانه، سازمانهای مردم نهاد، دستگاههای اجرایی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان، نسبت به اعطای جایزه ملی اقدام کند.