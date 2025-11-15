پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران نشست علمی «چالش‌های اجرایی مسئولیت اجتماعی در ایران» را روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ برگزار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، در راستای سلسله نشست‌های تخصصی تجارب مسئولیت اجتماعی در ایران، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران نشست علمی با عنوان «چالش‌های اجرایی مسئولیت اجتماعی در ایران» را با حضور دکتر محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران، دکتر غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، مهندس علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و متین رمضانخواه، معاون مطالعات کاربردی دفتر هیأت دولت برگزار می‌کند.

نشست حضوری این رویداد علمی ساعت ۱۵ در سالن جلسات پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران به نشانی خیابان ۱۶ آذر، خیابان ادوارد براون، برگزار می‌شود، حضور مجازی در این نشست هم از طریق لینک https://search.eitaa.com/?url=https://www.skyroom.online/ch/icdsj/csr امکانپذیر است.

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) یعنی تعهد و مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها در قبال جامعه، محیط زیست و ذی‌نفعان خود فراتر از اهداف صرفاً مالی و سودآوری. این مفهوم شامل اقداماتی است که شرکت‌ها برای تأثیر مثبت بر جامعه و محیط زیست انجام می‌دهند، مانند رعایت اصول اخلاقی، حفاظت از محیط زیست، مشارکت در فعالیت‌های بشر دوستانه و ارتقاء رفاه اجتماعی و اقتصادی.

