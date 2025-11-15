مربی تیم ملی فوتبال ایران معتقد است یکی از دلایل حضورش در ایران جذابیت فرهنگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آنتونیو گالیاردی مربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد دلایل حضورش در ایران در گفتوگو با نشریه گازتادلواسپورت ایتالیا گفت: یک چیز هست که هیچکس باور نمیکند، اما باز هم میگویم. دوستانم میدانند که در زندگی دو آرزو داشتم؛ مربیگری ژاپن و مربیگری ایران.
گالیاردی ادامه داد: در دانشگاه تاریخ خواندهام، هرچند تمامش نکردم، و فرهنگ ایرانی همیشه برایم جذاب بود از وقتی در جام جهانی ۹۸ آمریکا را بردند دنبالشان میکنم. علی دایی، مهدویکیا، علی کریمی؛ بازیکنان بزرگی داشتهاند و دارند. وقتی یک واسطه از سوی فدراسیون با من تماس گرفت، فوراً گفتم بله.
عضو کادرفنی تیم ملی ایتالیا در قهرمانی یورو، درباره نحوه حضورش در ایران گفت: در ایران زندگی خواهم کرد و ماهی یکبار، شاید کمتر، به ایتالیا برمیگردم. سرمربی امیر قلعهنویی است، مربی باتجربهای که خیلی خوب تیم را مدیریت میکند. من بیشتر با بقیه کادر روی بخش تاکتیکی کار خواهم کرد، اما وقت هست. در فیفادی نوامبر، بیشتر میخواهم ببینم و بفهمم.
وی در مورد آینده فوتبالی خود گفت: من از اینکه مکانهای مختلفی در دنیا را به همراه خانواده تجربه کنم لذت میبرم، اما هیچکس نمیداند آینده چه میشود شاید به عنوان یک دستیار در کنار سرمربیان و شاید هم یک تیم در ایتالیا و تا قبل از حضورم در تهران نمیشد حدس زد، اما اتفاق افتاد.