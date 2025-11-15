مربی تیم ملی فوتبال ایران معتقد است یکی از دلایل حضورش در ایران جذابیت فرهنگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آنتونیو گالیاردی مربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد دلایل حضورش در ایران در گفت‌و‌گو با نشریه گازتادلواسپورت ایتالیا گفت: یک چیز هست که هیچ‌کس باور نمی‌کند، اما باز هم می‌گویم. دوستانم می‌دانند که در زندگی دو آرزو داشتم؛ مربیگری ژاپن و مربیگری ایران.

گالیاردی ادامه داد: در دانشگاه تاریخ خوانده‌ام، هرچند تمامش نکردم، و فرهنگ ایرانی همیشه برایم جذاب بود از وقتی در جام جهانی ۹۸ آمریکا را بردند دنبالشان می‌کنم. علی دایی، مهدوی‌کیا، علی کریمی؛ بازیکنان بزرگی داشته‌اند و دارند. وقتی یک واسطه از سوی فدراسیون با من تماس گرفت، فوراً گفتم بله.

عضو کادرفنی تیم ملی ایتالیا در قهرمانی یورو، درباره نحوه حضورش در ایران گفت: در ایران زندگی خواهم کرد و ماهی یک‌بار، شاید کمتر، به ایتالیا برمی‌گردم. سرمربی امیر قلعه‌نویی است، مربی باتجربه‌ای که خیلی خوب تیم را مدیریت می‌کند. من بیشتر با بقیه کادر روی بخش تاکتیکی کار خواهم کرد، اما وقت هست. در فیفادی نوامبر، بیشتر می‌خواهم ببینم و بفهمم.
وی در مورد آینده فوتبالی خود گفت: من از اینکه مکان‌های مختلفی در دنیا را به همراه خانواده تجربه کنم لذت می‌برم، اما هیچکس نمی‌داند آینده چه می‌شود شاید به عنوان یک دستیار در کنار سرمربیان و شاید هم یک تیم در ایتالیا و تا قبل از حضورم در تهران نمی‌شد حدس زد، اما اتفاق افتاد.

برچسب ها: مربی تیم ملی فوتبال ایران ، تیم ملی فوتبال ایران
خبرهای مرتبط
ازبکستان حریف ایران در تورنمنت امارات
پایان مصدومیت ستاره تکنیکی تیم ملی
رحیم پور:
قلعه نویی از انتقادات با صبر و حوصله استفاده کند/ بازی با ازبکستان کمکی به تیم ملی فوتبال نمی‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورزشگاه جدید پایتخت جانمایی شد
مهدی طارمی در خط مقدم المپیاکوس
ترسو‌ترین شجاعِ تاریخ فوتبال!
جدیدترین به‌روزرسانی سیدبندی جام جهانی ۲۰۲۶
اوسمار به جوانان پرسپولیس بها می‌دهد/ برگزاری بازی با تماشاگر به نفوذ مالک تراکتور برمی‌گردد
سرمربی تیم ملی فوتبال توهم دشمن تراشی دارد/ اهانت به مردم ایران اقدام زشتی است
برد پرگل هندبال ایران مقابل مالدیو
حضور یک بازیکن در ترکیب استقلال برای جام حذفی قطعی شد
فوتسال دانش‌آموزی قهرمانی جهان؛ صعود مقتدرانه پسران ایران با شکست چین‌تایپه
البیان: مهاجم ایرانی ناجی الوحده شد
آخرین اخبار
سرپرست کاروان ایران در بازی‌های ریاض: شانس ارتقاء جایگاه داریم
اسبقیان و کوهپایه‌زاده به اردوی پارادوومیدانی رفتند
پیروزی فوتبال هفت نفره ایران مقابل مالزی در قهرمانی آسیا
برد پرگل هندبال ایران مقابل مالدیو
اراک رسما میزبان شهرآورد پایتخت شد
حضور یک بازیکن در ترکیب استقلال برای جام حذفی قطعی شد
مارتینس: می‌خواهم مقابل هوادارانمان به جام جهانی برسیم
ترسو‌ترین شجاعِ تاریخ فوتبال!
اعتراض مدیر استقلال به لغو دیدار تراکتور و پرسپولیس
ورزشگاه جدید پایتخت جانمایی شد
اولین مدال کاروان ایران در جودو به دست آمد؛ سلحشور برنز گرفت
الحدادی: می‌خواهم از استقلال به تیم ملی مراکش دعوت شوم
درخشش طاهباز، غلامی و الهی در مسابقات بین‌المللی شطرنج مرسین ترکیه
جدیدترین به‌روزرسانی سیدبندی جام جهانی ۲۰۲۶
حمایت وزیر ورزش از برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون جودو/ تاکید بر افزایش تعاملات بین‌المللی
مهدی طارمی در خط مقدم المپیاکوس
پایان کار دو دختر تیرانداز ایران در تفنگ بادی ۱۰ متر
شکست دختر بدمینتون‌باز ایران برابر نماینده ژاپن
کانادا مغلوب ملی پوشان والیبال ساحلی ایران شد
جلال الدین ماشاریپوف آماده حضور در میادین شد
مهاجم بارسلونا خوشحال از قرار گرفتن در کنار دو رئالی
رهنما: کاراته ثابت کرد هنوز زنده است/ شرایط جهانی با بازی‌های کشور‌های اسلامی متفاوت است
البیان: مهاجم ایرانی ناجی الوحده شد
فوتسال دانش‌آموزی قهرمانی جهان؛ صعود مقتدرانه پسران ایران با شکست چین‌تایپه
اوسمار به جوانان پرسپولیس بها می‌دهد/ برگزاری بازی با تماشاگر به نفوذ مالک تراکتور برمی‌گردد
سرمربی تیم ملی فوتبال توهم دشمن تراشی دارد/ اهانت به مردم ایران اقدام زشتی است
رویارویی دوباره سینر و آلکاراس در سکانس آخر فصل
سوئیس در آستانه صعود به جام جهانی/ فرصت سوزی دانمارک و اسکاتلند + فیلم
اسپانیا در تور تفلیس روادید آمریکا را رزرو کرد/ اتریش در یک قدمی صعود و ترکیه آماده برای پلی آف + فیلم
برزیل ۲ - ۰ سنگال/ قدرت‌نمایی شاگردان آنچلوتی در لندن + فیلم