باشگاه خبرنگاران جوان - کارگردان سریال «دشتستان» درباره ایده ساخت این اثر گفت: ایده قصه این سریال از خودِ زندگی آمده است. روزی با محمد نقایی خاطرات خوابگاهی دوران دانشجویی را مرور میکردیم و دیدیم چقدر شور زندگی در آن هست و اینکه واقعاً چطور یک خوابگاه ساده میتواند تبدیل به «خانه دوم» آدمها بشود؛ و اینکه ارتباط سال بالاییها و ترم اولیها گاهی شکل جذابی به خود میگیرد و این تفاوت و شباهت و جنس ارتباطشان ایدههایی را پدید میآورد.
امیر بشیری افزود: برای ما ارتباط یکترم بالایی و یکترم پایینی مهم نبود، بلکه داشتیم به یک نسل فکر میکردیم و اینکه این جنس ارتباط را به دو نسل با فاصله زمانی زیاد تعمیم بدهیم. اینکه این دو گروه چطور میتوانند با هم ارتباط برقرار کنند، چه تضادهایی دارند و چه تعاملی میتوانند با هم داشته باشند و مهمتر از همه چه نوع تأثیری روی هم میگذارند. این ایده تبدیل به یک طرح و در ادامه تبدیل به آنچه خواهید دید شده است؛ روایتی ۳۰ قسمتی که در بستری از خیال و واقعیت به تصویر کشیده شده است.
بشیری ادامه داد: در این قصه سه جوان از شهرهای مختلف کشور در یک اتاق کنار هم قرار گرفتهاند، اما این جمع شدن خیلی ساده پیش نمیرود و این آدمها دچار ماجراها و اتفاقاتی میشوند که مسیر زندگیشان را تغییر میدهد و با موضوعی که در ابتدا بیان کردم، ارتباط مییابد.
این کارگردان تلویزیون ادامه داد: بنمایه اصلی سریال، خانواده و جامعه است. گرچه فضای سریال بهنوعی دانشجویی است، اما صرف زندگی دانشجویی تمرکز ما نیست، چراکه وارد زندگیها، ارتباط آدمها، دغدغهها و مشکلاتی که وجود دارد میشویم. ضمن اینکه جنس رفاقت و زندگیای که در خوابگاه شکل میگیرد، جذاب است، مخصوصاً در قصه ما ماجرا به سمتوسویی میرود که فراتر از زندگی خوابگاهی میشود.
وی افزود: برای اینکه نسبت ماجرای یک نسل به گذشته را رعایت کنیم، سراغ گروه سنیای رفتیم که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد هستند. حتی این مقطع ارشد برای ما مهم بود در این معنا که جوانی دوران کارشناسی را گذرانده است، تجربه خوبی دارد و حالا در مقطع کارشناسی ارشد در مسیر پویایی برای آیندهاش قرار گرفته است. این شرایط برای محقق شدن ایده اصلی برایمان مهم بود و از خوابگاه شروع کردیم تا نوع و عمق رفاقت شخصیتها پررنگ و برای مخاطب قابلباور باشد.
بشیری در پاسخ به این سؤال که در انتخاب بازیگران چه ملاکهایی در مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: نکتهای که مخصوصاً خیلی مهم بود، بازیگرانی بود که حضور پررنگی دارند و اینکه ارتباط بین آنها شکل بگیرد؛ چیزی که مخاطب بتواند آنها را بپذیرد و با آن ارتباط برقرار کند. این موضوع برایمان بسیار مهم بود و وقت زیادی هم گرفت و بعد از انتخاب تمرینهای زیادی داشتیم که موقعیت بین آدمهای قصه شکل بگیرد و انصافاً بازیگران هم در این شرایط تلاش زیادی کردند و دغدغه آنها هم این بود که نتیجه مطلوبی به دست بیاید.
وی اضافه کرد: شاید فیلمبرداری در شرایط مختلف و موقعیتهای خاص باشد، اما به دلیل ارتباط خوبی که بین گروه کارگردانی و فیلمبرداری به وجود آمده بود، توانستیم از چالشها عبور کنیم.
این کارگردان تلویزیون در پاسخ به این سؤال که پیام این قصه برای مخاطب چیست بیان کرد: مطمئناً پیام اجتماعی این قصه بسیار مهم و اصولاً یکی از اهداف اصلی است، اما این پیام در لایههای درام قرار گرفته؛ درامیکه در موقعیتهای مختلف شیرین میشود و حالا به آن میگوییم طنز. درنتیجه سریال «دشتستان» یک روایت هوشمندانه دارد که پیام اجتماعی و طنز آن در موقعیتی شکل گرفته است که تلاش داشتیم قابلباور باشد.
بشیری تأکید کرد: در «دشتستان» اتفاق و شکلگیری موقعیت دراماتیک و ارتباط بین آدمهای قصه برایمان بسیار مهم بود و این مسیر خودبهخود موقعیتی شیرین مثل خود زندگی ایجاد میکرد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا از ملودیهای سایر آثار در این سریال استفاده شده است توضیح داد: تقریباً ۹۵ درصد موسیقی سریال توسط بهنود یخچالی ساخته شده است و تعداد کمی موسیقی پاپ خاطرهانگیز نیز برای موقعیتهای خاص قصه استفاده شد.