باشگاه خبرنگاران جوان - جنجالهای وینیسیوس جونیور در رئال مادرید تمامی ندارد و هر روز بیشتر از قبل میشود. همه هنوز برخورد این ستاره برزیلی بعد از تعویض در الکلاسیکو مقابل چشمان ژابی آلونسو را به یاد دارند.
از طرفی نیز او برای تمدید قرارداد با رئال مادرید خواستار دستمزدی برابر کیلیان امباپه شده که همین موضوع با مخالفت شدید فلورنتینو پرز رئیس کهکشانیها همراه شده است. همین اتفاقات باعث شده تا وینیسیوس هر روز به دربهای خروجی باشگاه نزدیک شود و به نظر میرسد باید او را با لباس تیم دیگری جز رئال مادرید تصور کنیم.
نشریه تودو فیچاجس در خبری اعلام کرد که با توجه به اختلاف کهکشانیها با ستاره برزیلی، مدیران پاریسنژرمن به دنبال جذب وینیسیوس جونیور در سال ۲۰۲۷ آن هم به صورت آزاد هستند.
طبق گفته این نشریه موضوع انتقال وینی به پاریس با چالش جدی مواجه است و این انتقال زمانی امکانپذیر است که لوییز انریکه سکان هدایت پاریسیها را عهده دار نباشد.