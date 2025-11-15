باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت آفریقای جنوبی با انتشار بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که به رغم برقراری آتش‌بس، پیگیری قضایی پرونده اتهام نسل‌کشی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری را با قاطعیت ادامه خواهد داد.

وزارت روابط بین‌الملل و همکاری آفریقای جنوبی در این بیانیه تصریح کرد: «اعلام آتش‌بس به هیچ وجه جنایات ارتکابی طی حملات رژیم صهیونیستی را لغو یا پاک نمی‌کند و توقف موقت درگیری‌ها به معنای بسته شدن پرونده این تجاوزات نیست.»

این وزارتخانه با تشریح اهداف خود از پیگیری این پرونده، خاطرنشان کرد: «هدف نهایی از این اقدام قضایی، جلوگیری از تکرار جنایات و تضمین پاسخگویی کامل مرتکبان است، نه صرفاً تعلیق موقت آنها.» آفریقای جنوبی همچنین این مسیر حقوقی را در امتداد مواضع تاریخی خود در مبارزه با آپارتاید و حمایت از ملت‌های تحت ستم توصیف کرد.

گفتنی است پرونده قضایی آفریقای جنوبی در دسامبر ۲۰۲۳ علیه رژیم صهیونیستی به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شد و این رژیم به ارتکاب اعمالی متهم شده که به سطح جنایت نسل‌کشی علیه غیرنظامیان غزه رسیده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در پی این شکایت، چندین دستور موقت صادر کرده که رژیم صهیونیستی را ملزم می‌کند از ساکنان غزه حفاظت کند و ورود بدون مانع کمک‌های انسان‌دوستانه را فراهم سازد.

منبع: الجزیره