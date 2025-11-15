سرمربی تیم ملی شمشیربازی سابر ایران گفت: نایب قهرمان المپیک پاریس در این بازی‌ها حضور دارد، اما برای تکرار مدال‌های دوره قبل می‌رویم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رهبری، در مورد آخرین وضعیت تیم ملی شمشیربازی سابر اظهار داشت: دومین روز تمرین در دهکده بود و روز گذشته تمرین بدنسازی داشتیم و امروز تمرین با شمشیر را شروع کردیم. در سالن تمرین، دستگاه و آپاره نیست و سر این مسئله به مشکل خوردیم. با این حال شرایط تیم خوب است.

وی ادامه داد: در شمشیربازی، کشور‌های مسلمان، صاحب سبک هستند و نایب قهرمان المپیک پاریس در این بازی‌ها حضور دارد. ازبکستان و ترکیه هم نفرات خوبی دارند. با این وجود ما تلاش می‌کنیم مدال‌های دوره قبل را تکرار و یا ارتقا دهیم.

سرمربی تیم ملی شمشیربازی در مورد وضعیت مصدومیت بازیکنان تصریح کرد: علی پاکدامن مصدومیتی قبل از جام جهانی الجزایر برایش پیش آمد و فیزیوتراپی می‌شود. محمد فتوحی نیز مصدومیت جزیی دارد، اما امیدواریم روز چهارشنبه و پنجشنبه در هر ۲ بخش انفرادی و تیمی نتایج درخشانی به دست آید و دل مردم شاد شود.

برچسب ها: شمشیربازی ، مسابقات شمشیربازی
