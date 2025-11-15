باشگاه خبرنگاران جوان- عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: متأسفانه تمامی پیشبینیها مبنی بر کمبارشی در پاییز امسال به واقعیت پیوسته و ما در کل کشور با کمبارشی شدید مواجه هستیم. در حال حاضر، نزدیک به سه و نیم میلیمتر بارش در کشور ثبت شده که این رقم ۸۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته عقبماندگی دارد.
وی ادامه داد: بیش از ۲۰ استان، از جمله استان تهران، عملاً بیبارشی را تجربه کردهاند. این وضعیت منجر به عدم تأمین روانآبهای مناسب، عدم جاگیری رودخانهها و کاهش ذخیرهسازی آب پشت سدهای کشور شده است.
بزرگزاده با اشاره به حجم مخازن سدها گفت: حجم مخازن موجود در سدهای کشور در ۲۰ آبان حدود ۱۷ میلیارد متر مکعب بوده که در سال گذشته در همین زمان نزدیک به ۲۳ میلیارد مترمکعب بود این نشاندهنده عقبماندگی ۲۵ درصدی ماست.
سخنگوی صنعت آب کشور همچنین به وضعیت سدهای مختلف اشاره کرد و گفت: سدهای امیرکبیر، لاتیان، ماملو، زایندهرود، دوسی، طرق، ۱۵ خرداد، بوکان، استقلال، شمیلومیان، سرمی، سفیدرود، تهم، کنورس در زنجان، تنگویه سیرجان، نسا، پشتگیر، گلستان، ساوه، کمال صالح و... نیز سدهای ۱۳ گانه دریاچه ارومیه، همگی یا دارای احجام تکرقمی هستند یا زیر ۲۰ درصد، که وضعیت بحرانی را نشان میدهد.
بزرگزاده در پایان تأکید کرد: در مورد سدهای تهران، ما نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۲۲۰ میلیون متر مکعب عقبماندگی ذخیره داریم و درصد پرشدگی این سدها به حدود ۱۰ درصد رسیده است که کمتر از میانگین کشوری که حدود ۳۳ درصد است. این موضوع نشاندهنده وضعیت بحرانیتری در تهران نسبت به میانگین کشوری است.
وی همچنین به دیگر مناطق کشور مانند مشهد، تبریز، بانه، اراک، ساوه و اصفهان اشاره کرد و گفت: این مناطق در پیشانی بحران و تنش آبی قرار دارند.