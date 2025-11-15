سخنگوی صنعت آب کشور گفت: در مورد سد‌های تهران، ما نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۲۲۰ میلیون متر مکعب عقب‌ماندگی ذخیره داریم و درصد پرشدگی این سد‌ها به حدود ۱۰ درصد رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: متأسفانه تمامی پیش‌بینی‌ها مبنی بر کم‌بارشی در پاییز امسال به واقعیت پیوسته و ما در کل کشور با کم‌بارشی شدید مواجه هستیم. در حال حاضر، نزدیک به سه و نیم میلی‌متر بارش در کشور ثبت شده که این رقم ۸۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته عقب‌ماندگی دارد.

وی ادامه داد: بیش از ۲۰ استان، از جمله استان تهران، عملاً بی‌بارشی را تجربه کرده‌اند. این وضعیت منجر به عدم تأمین روان‌آب‌های مناسب، عدم جاگیری رودخانه‌ها و کاهش ذخیره‌سازی آب پشت سد‌های کشور شده است.

بزرگ‌زاده با اشاره به حجم مخازن سد‌ها گفت: حجم مخازن موجود در سد‌های کشور در ۲۰ آبان حدود ۱۷ میلیارد متر مکعب بوده که در سال گذشته در همین زمان نزدیک به ۲۳ میلیارد مترمکعب بود این نشان‌دهنده عقب‌ماندگی ۲۵ درصدی ماست.

سخنگوی صنعت آب کشور همچنین به وضعیت سد‌های مختلف اشاره کرد و گفت: سد‌های امیرکبیر، لاتیان، ماملو، زاینده‌رود، دوسی، طرق، ۱۵ خرداد، بوکان، استقلال، شمیلومیان، سرمی، سفیدرود، تهم، کنورس در زنجان، تنگویه سیرجان، نسا، پشتگیر، گلستان، ساوه، کمال صالح و... نیز سد‌های ۱۳ گانه دریاچه ارومیه، همگی یا دارای احجام تک‌رقمی هستند یا زیر ۲۰ درصد، که وضعیت بحرانی را نشان می‌دهد.

بزرگ‌زاده در پایان تأکید کرد: در مورد سد‌های تهران، ما نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۲۲۰ میلیون متر مکعب عقب‌ماندگی ذخیره داریم و درصد پرشدگی این سد‌ها به حدود ۱۰ درصد رسیده است که کمتر از میانگین کشوری که حدود ۳۳ درصد است. این موضوع نشان‌دهنده وضعیت بحرانی‌تری در تهران نسبت به میانگین کشوری است.

وی همچنین به دیگر مناطق کشور مانند مشهد، تبریز، بانه، اراک، ساوه و اصفهان اشاره کرد و گفت: این مناطق در پیشانی بحران و تنش آبی قرار دارند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: صنعت آب ، خشکسالی
خبرهای مرتبط
کاهش آب سرچشمه رودخانه کارون در چهارمحال و بختیاری + فیلم
اقامه نماز طلب باران در قم
انتقال آب از خلیج فارس به تهران مقرون به صرفه نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴
طرح مسکن استیجاری به داد مستاجران می‌رسد؟
بانک مرکزی هیئت مدیره موسسه ملل را عزل کرد
تولید ۵ هزار موتور سیکلت برقی تا پایان سال ۱۴۰۴/ ثبت نام موتورسیکلت‌های اسقاطی آغاز شد+ فیلم
پرواز‌های جدید به کشور‌های اروپایی به زودی کلید می‌خورد+ فیلم
تخصصی شدن بانک‌ها بر اساس قانون برنامه هفتم به کجا رسید؟
کاهش هزارتنی تولید شیرخام در استان تهران
انتقال آب از خلیج فارس به تهران مقرون به صرفه نیست
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن روغن تولید و توزیع شد
جزئیات شاخص‌های جدید بورس تهران اعلام شد+ فیلم
آخرین اخبار
شیر مدرسه چرا توزیع نشد؟ 
وضع سخت و وخیم ذخایر آبی سد‌های کشور+ فیلم
عقب‌ماندگی ۸۲ درصدی بارش‌ها/ درصد پرشدگی سد‌های تهران تنها ۱۰ درصد است+ فیلم
مصرف سالانه کره در کشور به ۴۰ هزارتن رسید
مرکز تصادف خودرو به پیشرفت ۹۵ درصدی رسید
لبنیات بازهم گران شد
مدیریت انرژی در ساختمان" ومدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) اجرایی شد
تأخیر در ارائه تخفیف‌های عوارض ساختمانی از سوی شهرداری‌ها
کاهش ارزش معاملات؛ ۶۰ درصد بازار سهام سبز پوش بود
بانک مرکزی هیئت مدیره موسسه ملل را عزل کرد
توزیع مرغ منجمد در شرایط بحران بازار انجام می‌شود
واحدهای تولیدی درگیر رکود تورمی و کمبود نقدینگی هستند
حراج شمش طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران فردا برگزار می‌شود
افزایش بیش از ۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
جزئیات شاخص‌های جدید بورس تهران اعلام شد+ فیلم
تحقق اَبَرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی از طریق سامانه املاک و اسکان
کنتور‌های هوشمند برق استان تهران به ۵۰۰ هزار عدد می‌رسد
معافیت مالیاتی کارمزد صدور ضمانت‌نامه در اجرای قانون ارزش افزوده ۱۴۰۰
ضریب‌های جدید حقوق کارمندان در سال آینده بر چه اساس خواهد بود؟
جان باختن ۱۰ هزار نفر در سوانح جاده‌ای کشور طی ۶ ماهه امسال
انتقال آب از خلیج فارس به تهران مقرون به صرفه نیست
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴
ماهانه ۱۰ تن زعفران قاچاق می‌شود
ورود سه فروند ناوگان هوایی جدید به کشور تا پایان سال/ ۵ فروند هواپیمایی زمین گیر به چرخه پروازی بازگشت
پرواز‌های جدید به کشور‌های اروپایی به زودی کلید می‌خورد+ فیلم
تولید ۵ هزار موتور سیکلت برقی تا پایان سال ۱۴۰۴/ ثبت نام موتورسیکلت‌های اسقاطی آغاز شد+ فیلم
کاهش هزارتنی تولید شیرخام در استان تهران
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن روغن تولید و توزیع شد
تخصصی شدن بانک‌ها بر اساس قانون برنامه هفتم به کجا رسید؟
طرح مسکن استیجاری به داد مستاجران می‌رسد؟