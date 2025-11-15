پیشکسوت والیبال معتقد است که اگر تیم ملی والیبال جوانان به بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی اعزام می‌شد فرصت خوبی برای کسب تجربه این تیم فراهم می‌شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم ملی والیبال ایران در فینال بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض پایتخت عربستان سعودی با پیروزی ۳ - ۱ مقابل ترکیه به عنوان قهرمانی و مدال طلا رسید.

جمشید حمیدی پیشکسوت والیبال و مفسر ورزشی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درخصوص عملکرد تیم ملی والیبال ایران در این دوره از بازی‌ها گفت: بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در تقویم فدراسیون جهانی والیبال نیست و یک رویداد بین کشور‌های مسلمان محسوب می‌شود. در این بازی‌ها کشور‌های ترکیه و مصر رقبای ما محسوب می‌شوند که مصر در این دوره از بازی‌ها شرکت نکرد و ترکیه نیز با ترکیبی از بازیکنان تیم دوم و سوم خود در این بازی‌ها حضور داشت. برای مثال آدیس و میرزا لاگومژیا ۲ برادر که بازیکنان اصلی ترکیه هستند به همراه تیم ملی شان در به ریاض نیامده بودند.

تیم ملی با ترکیبی از بازیکنان فیکس و جوان قهرمان بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی شده است

او ادامه داد: تیم ملی والیبال ایران نیز چندین بازیکن اصلی لژیونر خود از جمله مرتضی شریفی و امیرحسین اسفندیار را در ترکیب خود نداشت، اما بازیکنانی همچون محمدرضا حضرت و علی حاجی پور از بازیکنان فیکس تیم ملی بودند که در این بازی‌ها حاضر بودند. چندین بازیکن جوان از جمله امیرحسین ساداتی و امیررضا آفتاب‌آذری با تیم ملی به ریاض رفته بودند که می‌شود گفت تیم ملی با ترکیبی از بازیکنان فیکس و جوان قهرمان بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی شده است.

مدال طلای این بازی‌ها برای مسئولان ورزش ما حائز اهمیت بود

حمیدی درخصوص اینکه تیم ملی والیبال ایران در بازی مقابل بحرین ۲ ست از داده بود، بیان کرد: مدال طلای این بازی‌ها برای مسئولان ورزش ما حائز اهمیت بود و به همین دلیل تیم با ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان به این بازی‌ها رفت وگرنه کشوری همچون چاد در بین ۱۰۰ تیم برتر والیبال جهان نیز حضور ندارد و بهتر بود ترکیبی از جوانان والیبال ایران به این بازی‌ها می‌رفت. در بین کشور‌های عربی بحرین در والیبال عملکرد خوبی دارد. عربستان نیز در سال‌ها اخیر لیگ حرفه‌ای خود را راه اندازی کرده است و چندین بازیکن خوب از صربستان و آرژانتین جذب تیم هایش شده‌اند. البته مشکلی که والیبال ما دارد این است که همیشه در مقابل تیم‌های ضعیف انگیزه کافی برای بازی را نداریم و به همین دلیل در این‌ها بازی‌ها به مشکل برمی خوریم.

اگر ما به دنبال آینده نگری و آزمایش جوان‌ها و کسب تجربه هستیم باید در این میدان‌ها به آن‌ها فرصت بازی بدهیم

او درخصوص اینکه به دلیل سطح پایین بازی‌ها بهتر نبود ترکیبی جوانتر راهی این بازی‌ها می‌شد، گفت: کارشناسان والیبال بر این باور هستند که اگر تیم ملی والیبال جوانان به این بازی‌ها اعزام می‌شد اگر اول نمی‌شدیم قطعا در رده دوم قرار می‌گرفتیم، اما کسب مدال طلا برای مسئولان ارزش بالاتری داشت. این بازی‌ها در والیبال از سطح پایینی برخوردار است و اگر ما به دنبال آینده نگری و آزمایش جوان‌ها و کسب تجربه هستیم باید در این میدان‌ها به آن‌ها فرصت بازی بدهیم چرا که بازی‌های آسیایی، لیگ ملت‌ها و مسابقات قهرمانی جهان یا انتخابی المپیک که جای کسب تجربه نیست، اما با این وجود جوانی مثل امیررضا آفتاب آذری در این بازی‌ها خوب بازی کرد و بهتر بود تعداد این جوان‌ها بیشتر می‌بود.

ساختار تیم‌های پایه ایتالیا در جهان بی نظیر است

حمیدی درخصوص اینکه تیم‌های ملی پایه ایران در مسابقات جهانی تیم‌های مطرح را مقتدرانه شکست می‌دهند، اما سرعت انتقال بازیکنان پایه به بزرگسالان کند است، بیان کرد: ساختار تیم‌های پایه ایتالیا در جهان بی نظیر است و حتی کشوری مثل برزیل نیز در حد ایتالیا نیست. تیم‌های همچون ایتالیا و لهستان بازیکنان ۱۸ و ۱۹ ساله باتجربه بازی‌های بین المللی فراوان در ترکیب خود دارند، اما سرعت اضافه شدن بازیکنان پایه ما به تیم بزرگسالان به اندازه کافی مناسب نیست. به هرحال بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی فرصتی است که بازیکنان جوان آزمایش شوند و نقاط ضعف و قوت آن‌ها شناسایی شود تا در بازی‌های بزرگ مرتکب اشتباه نشوند.

او خاطرنشان کرد: ما افرادی رسانه‌ای نیز باید سعی کنیم با کسب پیروزی و شکست‌ها نیز احساسی برخورد نکنیم و باید تفسیر‌های از عملکرد تیم ملی برای بنویسیم تا تیم ملی والیبال در مسابقات بعدی اش بهتر ظاهر شود.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ایران ، جمشید حمیدی ، والیبال ، بازی های همبستگی کشورهای اسلامی
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۳۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
فقط ترکیه اوکی بود وگرنه بازی با چاد و بحرین چه آوردی داره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۳۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
کاملا درسته
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۹ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
ولی خیلی بهتر بود بازیکنای جوون رو میبردن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
درسته باید تیم جوانان میرفت ولی مدال طلا دلچسب واسه مدیران
۰
۱
پاسخ دادن
