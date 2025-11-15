باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -محمد غفاری، مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی استان قم، امروز در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی گفت: هماکنون ۲۷ کتابخانه عمومی در استان فعال هستند و مجموع منابع موجود در این کتابخانهها به ۶۴۷ هزار و ۱۸۹ جلد کتاب میرسد.
او با اشاره به آمار سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۲ هزار و ۱۰۰ جلد کتاب به امانت داده شد و تعداد اعضای فعال کتابخانههای عمومی استان از ۳۷ هزار نفر فراتر رفت.
غفاری با تأکید بر ضرورت بازنگری در نقشه الگوی توسعه فرهنگی استان، پراکندگی کتابخانهها را نیازمند توجه جدی دانست و افزود: ایجاد کتابخانههای جدید در شهرستانها و مناطق محروم، از اولویتهای نهاد کتابخانههای عمومی قم است.
غفاری با بیان اینکه در سال گذشته ۴۷ هزار نسخه کتاب به کتابخانههای عمومی اهدا شده است،گفت: قم با برخورداری از ۱۵۰۰ ناشر ظرفیت بالایی در حوزه نشر و ادبیات دارد که باید از توان شاعران و نویسندگان قمی بهره بیشتری برد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی قم گفت: کتابخانه عمومی امام سجاد (ع) و کتابخانه عمومس شهدای روستای لنگرود به مجموعه استان اضافه شدهاند. علاوه بر این، کتابخانه شهید چمران سلفچگان با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی و مساحت ۵۰۸ متر مربع در حال تکمیل است و پیشبینی میشود تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
او درباره برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی گفت: امسال ۱۸۹ برنامه در سطح استان برگزار میشود که شامل نقد و رونمایی کتاب، نشستهای کتابخوان، بخشودگی ۹۰ درصدی جرایم دیرکرد، برنامههای ویژه کودک و نوجوان، تجلیل از کتابداران و کتابخوانهای برتر است. همچنین ویژه برنامه ای با محوریت تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب تب ناتمام مربوط به شهید دخانچی اجرا خواهد شد.
شایان ذکر است خانم منزوی، طی ۱۷ سال، با عشق و صبر، پرستاری فرزند جانباز خود ؛شهید دخانچی«را که دچار قطع نخاع از ناحیه گردن بود، بر عهده داشت. خاطرات این سالها در کتابی با عنوان «تب ناتمام» گرد آمده که مورد تحسین رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و قرار است در آبانماه، از تقریظ ایشان بر این اثر رونمایی شود.