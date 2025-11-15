نمایش «به توان من» با طراحی و کارگردانی نگار رونقی، روزهای ٢۶ و ٢٧ آبان ماه در سالن دکتر رحمدل مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء(ص) رشت به روی صحنه می رود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ «به توان من» روایتی از توانخواهان یک آسایشگاه معلولان است که دقایقی با حضور در کافه آن آسایشگاه به بیان دغدغه های خود در مواجهه با مخاطبان می پردازند.

نویسندگان این نمایش، لیندا لطفی و نگار رونقی هستند و جواد کاظمی، تهیه‌کنندگی کار را بر عهده دارد.

مهدی مقدم، لیندا لطفی، روزبه صفابخش، مرتضی مصلحی، نگار رونقی، پریسا پیله ور، عسل غلامی، فرنوش ناصح و حسنا شاکری در «به توان من» به عنوان بازیگر ایفای نقش می کنند.

سایر عوامل این اثر عبارتند از؛ موسیقی: طهورا پورکریم نژاد، دستیار کارگردان و مدیر تولید: نگین رونقی، منشی صحنه و طراح لباس: مریم نوروزی، مجری طرح: حمید بخشی، برنامه ریز: نیلوفر رضانژاد، طراح صحنه: رضا شریفی، مجری نور و صدا: مهدی دلیری، تدارکات: شکیلا نوروزی، مدیریت گیشه و سالن: سارای میرسعیدی، ساخت تیزر و فیلمبردار: سجاد مقصودی (استودیو پرایم)، سوشال مدیا: آیدا حقیر، آیسان نیک، پوشش خبری: رسانه گیل سانگ، تبلیغات محیطی: صدرا اصغری، حامی مالی: شرکت صنایع غذایی و بسته بندی حاج صفری و پسران (اصل)، با تشکر از: مصطفی تاج ( کافه فنجون)، علی خانواده محجوب (مدیرعامل محترم سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت)، مجتبی پورصادقی (مدیریت املاک شهر الف) و مجید ایرانخواه (مدیر کانون تبلیغاتی مانیاد).

نمایش «به توان من» روزهای دوشنبه و سه شنبه ٢۶ و ٢٧ آبان ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱٩ در سالن دکتر رحمدل مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء(ص) رشت به روی صحنه می رود.

علاقه مندان برای تهیه بلیت این نمایش می توانند به سایت تیوال و یا گیشه محل اجرا مراجعه و همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی حضور جمعی با شماره ۰٩۱۱٣۴۰۰٣۴٣ تماس حاصل نمایند.