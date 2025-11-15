باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارشهای آزمایشگاههای ملی ساندیا، وزارت انرژی و نیروی هوایی آمریکا در ماه اوت اولین آزمایشهای خود را با بمبهای جاذبهای هستهای B61-12 غیرمسلح که از یک جنگنده اف-۳۵ A پرتاب شد، با موفقیت انجام دادند.
آزمایشهای پروازی متعدد بین ۱۹ تا ۲۱ اوت در محدوده آزمایش تونوپاه در نوادا انجام شد. این اولین آزمایشهای مربوط به B61-12 و اف-۳۵ بود. بمبهای مورد استفاده مشابه نسخههای جنگی، اما بدون کلاهک هستهای بودند. آزمایش شرایط دمایی نیز قبل از حمل روی اف-۳۵ انجام شد.
این آزمایشها گامی مهم در تأیید قابلیت اطمینان هواپیما، خدمه و سیستم تسلیحاتی محسوب میشود. برنامه گسترش عمر B61-12 عمر خدمتی آن را حداقل ۲۰ سال تمدید کرده و B61-12 جایگزین سه مدل قبلی در زرادخانه آمریکا شده است.
این آزمایشها مدتها قبل از اظهارات دونالد ترامپ در اواخر اکتبر مبنی بر دستور شروع آزمایشهای تسلیحات هستهای انجام شده است. اگرچه وزیر انرژی آمریکا تأکید کرده آزمایشهای آینده بر زیرسیستمهای تسلیحات جدید متمرکز خواهد بود و به انفجار کامل هستهای منجر نمیشود.
این توسعه در حالی صورت میگیرد که واشنگتن به مدرنسازی زرادخانه هستهایی خود ادامه میدهد و نگرانیها درباره مسابقه تسلیحاتی بالقوه را افزایش میدهد.
منبع: دیفنس نیوز