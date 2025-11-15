با اجرای احکام قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز، ۴۲هزار متر مربع از اراضی کشاورزی تنکابن به چرخه تولید بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - رضا نجفی مدیر جهاد شهرستان تنکابن با اشاره به حفظ کاربری اراضی و باغی در این شهرستان، گفت: به‌منظور صیانت از اراضی کشاورزی و مبارزه با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و بر اساس دستورات مقام قضایی اجرای ۹۱ قطعه تفکیک و دیوار کشی قلع وقمع تبصره دو ماده ۱۰ در روستا‌های توکله، میانرود، لزربن و هالکله بخش مرکزی این شهرستان و بازگشت ۴۲ هزار مترمربع اراضی کشاورزی به چرخه تولید انجام شد.

او افزود: ساخت و ساز در اراضی کشاورزی ممنوع بوده و متقاضیان باید قبل از هرگونه فعالیت، نسبت به اخذ مجوز‌های لازم از جهاد کشاورزی شهرستان اقدام کنند.

نجفی گفت: از بهره برداران درخواست می‌شود به منظور جلوگیری از هر گونه محکومیت قضایی و تحمیل هزینه‌های ناشی از تخریب بنا و دیوار کشی، از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی جداً خودداری نمایند.