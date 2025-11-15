زمان دیدار تیم‌های تراکتور تبریز و پرسپولیس از مرحله یک شانزدهم جام حذفی باشگاه‌های کشور (یادواره آزادسازی خرمشهر) تغییر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام سازمان لیگ برتر فوتبال با توجه به صعود تیم ملی فوتبال کشورمان به دیدار نهایی تورنمنت العین و برگزاری دیدار فینال این رقابت‌ها بین تیم‌های ایران و ازبکستان در روز سه شنبه ۲۷ آبان و حضور متعدد ملی‌پوشان در تیم‌های تراکتور تبریز و پرسپولیس و با عنایت به اینکه تیم تراکتور تنها نماینده فوتبال کشورمان در لیگ نخبگان آسیاست که می‌بایستی در روز دوشنبه به مصاف تیم نسف قارشی برود، دیدار تراکتور و پرسپولیس به تعویق افتاد.

بر این اساس، دیدار تراکتور و پرسپولیس که قرار بود روز جمعه ۳۰ آبان‌ماه در مرحله یک شانزدهم جام‌حذفی برگزار شود به تعویق می‌افتد. زمان برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد.

