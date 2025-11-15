حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری آب استان تهران در رسانه ملی گفت: ما در شرایطی قرار داریم که طی ۶۰ سال گذشته، برای اولین بار ۵ سال خشکسالی پیاپی و متوالی را تجربه میکنیم. در سال آبی ۴۴ و ۴۵، تاکنون میزان بارشهای ما صفر بوده است.
وی ادامه داد: سال آبی معمولاً با پربارشی آغاز میشود و انتظار میرود که بارشها از ابتدای مهر ماه شروع شوند. اما متأسفانه از ابتدای مهر تاکنون هیچ بارندگی نداشتهایم. در مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۰ میلیمتر بارش ثبت شده بود.
حبیبی تأکید کرد: این ۵ سال خشکسالی متوالی بیسابقه بوده و سال گذشته نیز با بارشهای نامناسب مواجه بودیم. اما امسال وضعیت به مراتب بدتر است و از ابتدای مهرماه تاکنون هیچ بارندگی نداشتهایم.
وی در ادامه به وضعیت ذخایر آبی استان تهران اشاره کرد و گفت: مجموع آب موجود در سدهای استان تهران در تاریخ امروز به ۱۸۹ میلیون متر مکعب میرسد. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، این رقم حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب بود. بنابراین، امسال ما تنها نصف مقدار آب موجود در سال گذشته را داریم.
معاون حفاظت و بهرهبرداری آب استان تهران همچنین افزود: طی این ۵ سال، به دلیل کاهش بارشها، خروجی سدها به لحاظ تأمین آب شرب برای تهران بیشتر از ورودی بوده است. در حال حاضر، ما در پایینترین سطح ذخایر آبی و کاهش مصرف قرار داریم.