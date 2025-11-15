سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: کاهش شیر تولیدی و افزایش قیمت آن و همچنین عدم اختیار در تعیین قیمت مناسب جهت تولید و عرضه شیر مدارس باعث از دست رفتن امکان عقد قرارداد با آموزش و پرورش شد.  

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد فربد سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در واکنش به خبر منتشر شده به نقل از دبیر کمیته شیر وزارت آموزش و پرورش مبنی بر امتناع شرکت‌های لبنی از توزیع شیر مدرسه گفت: انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران از ۸ ماه پیش اعلام آمادگی کرده تا مدیریت این امر را در سطح کشور بعهده بگیرد، اما مقامات ذیربط تصمیم گرفتند که این امر به استانداری‌ها با هماهنگی وزارت آموزش و و پرورش منتقل شود تا عقد قرارداد با شرکت های لبنی هر استان صورت گیرد.

وی بر تعلل وزارت آموزش و پرورش در عقد قرارداد تأکید کرد و افزود: وزارت آموزش و پرورش در ماه‌های نیمه اول سال قرارداد را منعقد نکرد و باعث بحران شد.

فربد ادامه داد: بیماری تب برفکی و اختلال در تامین علوفه به دامداران کاهش شیر تولیدی و افزایش قیمت آن و همچنین عدم اختیار در تعیین قیمت مناسب جهت تولید و عرضه شیر مدارس باعث از دست رفتن امکان عقد قرارداد با آموزش و پرورش شد.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی افزود: افزایش قیمت هر کیلو شیر خام از ۲۳ هزار تومان به حدود ۳۲ هزار تومان موجب افزایش ۲ هزار تومانی در قیمت هر بسته شیر مدرسه شده است.

وی گفت: آموزش و پرورش به توصیه‌های انجمن صنایع لبنی در خصوص تولید به موقع و عقد قرارداد در زمان مقرر (حداکثر تا پایان مرداد ماه) عمل نکرد و نتیجه آنی شد که اکنون شاهدش هستیم. ضمن اینکه دو عامل باعث بی اعتمادی صنعت لبنیات نسبت به وزارت آموزش و پرورش شده که این موارد شامل عدم تصمیم گیری به موقع و عدم پرداخت به موقع مطالبات صنعت لبنیات در گذشته بوده است.