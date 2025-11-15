شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از عدم خدمات رسانی کتابخانه ملی به مراجعه کنندگان بصورت شبانه روزی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله در تقویم ما از ۲۴ تا ۳۰ آبان در به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی هفته‌ای با نام کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده است. این هفته، فرصتی برای ترویج فرهنگ مطالعه و برگزاری برنامه‌های فرهنگی متنوع است تا علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی و پژوهشگران بتوانند از این فرصت استفاده کنند. با توجه به اینکه کتابخانه‌ها نقش موثری در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی دارند؛ اما به گفته شهروندخبرنگار ما کتابخانه ملی به صورت شبانه روزی به مراجعه کنندگان خدمات شبانه روزی ارائه نمی‌دهد و بیشتر از ۱۲ ساعت در روز فعالیت نمی‌کند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با توجه به اینکه در هفته کتاب هستیم این روز‌ها شاهد تبلیغات گسترده بابت کتاب و کتابخوانی هستیم و از سمتی کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه ملی برنامه‌های بسیار گسترده فراهم کرده است تا این هفته را به زیبایی هر چه تمام پشت سر بگذاریم. از سمتی همیشه گفته شده باید از کتاب خوان‌ها و پژوهشگران حمایت شود و میزان مطالعه باید افزایش پیدا کند. اما سمت دیگر ماجرا نداشتن حداقل‌ها و امکانات اولیه هست و فقط یه بخش آن کتابخانه شبانه روزی می‌باشد. در این بین تنها کتابخانه ملی ایران به مدت 11 سال عهده دار این وظیفه بود که در سه سال اخیر آنها نیز این وظیفه را به درستی انجام ندادند و با بهانه هایی این خدمت را بیشتر از ساعت 12 شب انجام نمی دهند.حال سوال اینجاست، آیا ضروری نیست کل مراکز استان های ایران حداقل یک کتابخانه شبانه روزی داشته باشند؟جامعه هدفی که شاید به خاطر مشغله کاری و یا تحصیلی و یا به خاطر عادت، شبها می توانند مطالعه بیشتر و بهتری داشته باشند و از وجود حداقل امکانات محروم هستند.امید که این خبر به گوش مدیران فرهنگی کشور برسد و بعد از سال ها توقف در خدمات شاهد برقراری کتابخانه های شبانه روزی در شهرهای ایران باشیم و در راس آن در پایتخت ایران شاهد روشن شدن چراغ های کتابخانه ملی در نیمه شب باشیم.

