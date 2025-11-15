رانش زمین در اندونزی ۱۱ کشته در جاوه مرکزی بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آژانس مدیریت بحران اندونزی روز شنبه اعلام کرد که رانش زمین پس از باران‌های شدید در جاوه مرکزی ۱۱ نفر را کشته است و افزود که امدادگران در حال جستجوی دوازده نفر هستند که هنوز مفقود هستند.

آنتارا پیش از این گزارش داده بود که رانش زمین در شهر سیلاکاپ روز پنجشنبه دوازده خانه را در روستای سیبئونیینگ دفن کرد و افزود که عملیات نجات چالش برانگیز بود، زیرا مردم در عمق ۳ تا ۸ متری (۱۰ تا ۲۵ فوت) دفن شده بودند.

عبدالمحاری، سخنگوی این آژانس به رویترز گفت: «یازده نفر کشته پیدا شده‌اند، سه نفر دیروز و هشت نفر دیگر امروز. دوازده نفر هنوز مفقود هستند.»

آژانس هواشناسی می‌گوید فصل مرطوب این کشور جنوب شرقی آسیا از سپتامبر آغاز شده و تا آوریل ادامه خواهد داشت و خطر سیل و بارندگی شدید را افزایش می‌دهد. یک رانش زمین دیگر در ژانویه که ناشی از باران شدید در شهر پکالونگان، جاوه مرکزی بود، حداقل جان ۲۵ نفر را گرفت.

منبع: رویترز

برچسب ها: رانش زمین ، اندونزی
