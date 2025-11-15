باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی شمس آبادی روز شنبه اظهار کرد: حدود ۲ تن مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه که در قالب پودر ماشین لباسشویی جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

وی افزود: این محموله که به وسیله یک تریلی کشنده در قالب پودر ماشین لباسشویی وارد کشور شده بود، با هوشیاری و رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان بیان کرد: ۲ متهم که حامل این محموله مواد مخدر به کشور بودند دستگیر شدند، تلاش برای دستگیری سرباندهای متصل به این متهمان نیز در دستور کار قرار دارد.

منبع ایرنا