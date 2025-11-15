دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از کشف حدود ۲ تن مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه توسط اداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی شمس آبادی روز شنبه اظهار کرد: حدود ۲ تن مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه که در قالب پودر ماشین لباسشویی جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

وی افزود: این محموله که به وسیله یک تریلی کشنده در قالب پودر ماشین لباسشویی وارد کشور شده بود، با هوشیاری و رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان بیان کرد: ۲ متهم که حامل این محموله مواد مخدر به کشور بودند دستگیر شدند، تلاش برای دستگیری سرباندهای متصل به این متهمان نیز در دستور کار قرار دارد.

منبع ایرنا

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
چین بزرگترین معدن طلا را کشف کرد چرا چون بود تا نباشه کشف نمیشه پس اصلا افتخار نداره سیاست را درست کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۹ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
بگذارید کشت خشخاش آزاد باشه از دست مواد صنعتی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
جهت اطلاع آمریکا واسه یه قایق با چهار تا گونی لشکرکشی میکنه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۴ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
واقعا تبلیغات مسخره ومسغره هست اینها را جمع بکنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
نیروی انتظامی ترانزیت مواد مخدر اروپا بازکننده بگذارند هرچه می‌توانند ببرند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
پاکستان...در ظاهر ادعای دوستی با ایران دارد.‌..اما در باطن مزدور و مجری طرح های اعراب و غرب علیه ایران است..
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۶ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
لطفا قاچاقچیان مواد مخدر رو اعدام کنید چون با آینده فرزندان این مملکت بازی می کنند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۸ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
باز هم سیستان و بلوچستان
۲
۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۱:۱۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
از سگهای آموزش دیده هم استفاده کنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۷ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
این قاچاقچیهای نامردو اعدام کنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
مواد مخدر از قاچاقچیان تعهد بگیرید ازایران خارج بکنند چکار داریین بگذار ببرند اروپا
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۵ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
خدا لعنتشون کنه اینجوری با جان جوانان کشور بازی میکنند بی وجدان ها مواد مخدر به این خطرناکی بار زند وارد کشور کردند
۰
۰
پاسخ دادن
کشف بزرگ‌ترین محموله مواد مخدر صنعتی در جنوب شرق کشور