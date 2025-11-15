همایش طرح یاس با عنوان «هنر ملکه بودن» با حضور ۱۷۱ مددجوی دختر تحت حمایت کمیته امداد، امروز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ «طرح یاس» با عنوان «هنر ملکه بودن» با حضور ۱۷۱ مددجوی دختر تحت حمایت کمیته امداد در سالن شهید سلیمانی برگزار شد.

مهدی سلامی، معاون امور فرهنگی کمیته امداد، در این مراسم با بیان اینکه رویکرد فرهنگی طرح توانمندسازی در معاونت فرهنگی این نهاد به معنای دستیابی به منابع و کنترل بر زندگی تعریف می‌شود، اظهار کرد: این رویکرد با استقلال فردی و افزایش اعتماد به نفس همراه است و فرآیندی پویا محسوب می‌شود که دختران را به عاملی برای تغییر ساختار‌های بازدارنده تبدیل می‌کند.

وی با اشاره به اهداف اجرای طرح یاس، افزود: ارتقای عزت نفس و پذیرش مسئولیت اجتماعی، حضور فعال در عرصه‌های اجتماعی و فعالیت‌های جمعی، افزایش دانش و مهارت در حوزه امداد و کمک‌های اولیه، ترویج فرهنگ خودامدادی و دگرامدادی و همچنین ایجاد انگیزه برای نقش‌آفرینی در فعالیت‌های خیریه و داوطلبانه از جمله این اهداف است.

سلامی در ادامه عنوان کرد: ارائه خدمات تربیتی و فرهنگی به دختران بالای ۲۰ سال در قالب سه بستر حضوری، مجازی و تلفنی با استفاده از ظرفیت نهاد‌های انقلابی، حوزه‌های علمیه، گروه‌های جهادی و بخش خصوصی انجام می‌شود که در این راستا، همکاری با جمعیت هلال احمر در اولویت قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: سنجه عملکردی این طرح ارائه خدمات فرهنگی به ۳۲۰۰ دختر بالای ۲۰ سال تا پایان سال جاری است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد

