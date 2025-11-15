بانوی اول سابق آمریکا گفت که ایالات متحده هنوز فاقد بلوغ لازم برای انتخاب یک رئیس جمهور زن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - میشل اوباما، بانوی اول سابق آمریکا گفت که ایالات متحده هنوز فاقد بلوغ لازم برای انتخاب یک رئیس جمهور زن است و اعلام کرد که آمریکایی‌ها «برای یک زن» در دفتر بیضی شکل آماده نیستند.

اظهارات او در گفتگویی در تاریخ ۵ نوامبر در آکادمی موسیقی بروکلین، بحثی مرتبط با کتاب جدید او «نگاه» مطرح شد. واشنگتن پست گزارش داد که ویدئویی از این رویداد روز جمعه در کانال یوتیوب اوباما منتشر شده است.

اوباما در پاسخ به گمانه‌زنی‌های مداوم مبنی بر اینکه ممکن است با وجود امتناع‌های مکررش، نامزدی کاخ سفید را در نظر بگیرد، گفت: «حتی به من نگاه هم نکنید، چون همه‌تان دروغ می‌گویید. شما برای یک زن آماده نیستید. شما آماده نیستید. پس وقت من را تلف نکنید.»

اوباما با اشاره به انتخابات گذشته به عنوان مدرک، افزود: «متاسفانه هنوز مردان زیادی هستند که احساس می‌کنند نمی‌توانند توسط یک زن رهبری شوند.»

اوباما همچنان یکی از تأثیرگذارترین صدا‌های حزب دموکرات است که مرتباً در دوره‌های اخیر در حال کمپین است.

او در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از کامالا هریس، معاون رئیس جمهور سابق حمایت کرده بود و از رأی‌دهندگان مرد خواست تا پیامد‌های ریاست جمهوری دوم دونالد ترامپ را در نظر بگیرند.

او در آن زمان گفت: «رفقا... قبل از اینکه رأی خود را بدهید، از خود بپرسید که می‌خواهید در کدام سمت تاریخ باشید؟»

منبع: آناتولی

برچسب ها: میشل اوباما ، رئیس جمهور آمریکا
خبرهای مرتبط
توجیه ترامپ: انجام‌ام‌آر‌آی بخشی از معاینه فیزیکی «کاملاً استاندارد» من بود
ترامپ: توافق فروش جنگنده اف-۳۵ به عربستان را بررسی می‌کنم
شورای امنیت درباره طرح صلح آمریکا برای غزه رأی‌گیری می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گامی به‌سوی ثبات یا بازتعریف توازن منطقه‌ای؟ 
فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن و پرتاب خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر
طرح صلح ترامپ؛ سبز برای اشغال، قرمز برای ویرانی
هتلی در استانبول پس از مرگ مشکوک گردشگران بر اثر مسمومیت تخلیه شد
ماجرای پرواز‌های «مرموز» حامل فلسطینیان به آفریقای جنوبی چیست؟
بازداشت مقام سابق سازمان ملل در فرودگاه تورنتو در پی تحقیقات مرتبط با جنایات اسرائیل
درگیری خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات «نسل زد» مکزیک
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
روسیه برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرد
بازداشت شهرک‌نشین اسرائیلی به اتهام انتقال اطلاعات به ایران
آخرین اخبار
شلیک نظامیان صهیونیست به صلح‌بانان سازمان ملل در جنوب لبنان
اجرای طرح جدید روادید کارگری برای اتباع خارجی/خروج ۵۰۰ هزار نیروی کار غیرمجاز
حضور ایران در نمایشگاه صنعت افغانستان؛ هیاتی از وزارت بازرگانی عازم کابل شد
ادغام افغانستان در پروژه‌های منطقه‌ای برای امنیت آسیای مرکزی حیاتی است
نتانیاهو: مانع تشکیل هرگونه کشور فلسطینی هستیم و غزه خلع سلاح خواهد شد
اشغالگران اسرائیلی به یک شهرک سوری در منطقه قنیطره یورش بردند
هاآرتص: نتانیاهو مانع اصلی ادامه طرح ترامپ برای غزه است
ماجرای پرواز‌های «مرموز» حامل فلسطینیان به آفریقای جنوبی چیست؟
ادعای اوکراین: پالایشگاه نفت روسیه در سامارا را هدف قرار دادیم
اوشاکوف: توافق‌های آلاسکا همچنان معتبر هستند
ژاپنی‌ها در مورد واکنش نظامی به چین در مورد تایوان اختلاف‌نظر دارند
بازداشت شهرک‌نشین اسرائیلی به اتهام انتقال اطلاعات به ایران
آمریکا در تلاش برای حذف انرژی روسیه از بازار اروپا و جایگزینی آن با منابع گازی خود
هتلی در استانبول پس از مرگ مشکوک گردشگران بر اثر مسمومیت تخلیه شد
طرح صلح ترامپ؛ سبز برای اشغال، قرمز برای ویرانی
گامی به‌سوی ثبات یا بازتعریف توازن منطقه‌ای؟ 
بازداشت مقام سابق سازمان ملل در فرودگاه تورنتو در پی تحقیقات مرتبط با جنایات اسرائیل
هشدار چین به فیلیپین درباره توقف اقدامات تحریک‌آمیز در دریای جنوبی چین
فیدان: آنکارا آماده پذیرش مسئولیت در غزه است و خواستار پایان اشغال است
دستکم ۵۷ پهپاد اوکراینی در طول شب بر فراز مناطق روسیه سرنگون شدند
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن و پرتاب خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر
درگیری خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات «نسل زد» مکزیک
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
مادورو: ونزوئلا آماده دفاع در برابر هر تهدیدی است
دو کشته در پی حمله مسلحانه در حمص سوریه
روسیه برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرد
واژگونی دو قایق حامل ده‌ها پناهجو در سواحل لیبی
گفتگوی پوتین و نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران
سفر هیاتی از وزارت صنعت طالبان به ایران