باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - میشل اوباما، بانوی اول سابق آمریکا گفت که ایالات متحده هنوز فاقد بلوغ لازم برای انتخاب یک رئیس جمهور زن است و اعلام کرد که آمریکایی‌ها «برای یک زن» در دفتر بیضی شکل آماده نیستند.

اظهارات او در گفتگویی در تاریخ ۵ نوامبر در آکادمی موسیقی بروکلین، بحثی مرتبط با کتاب جدید او «نگاه» مطرح شد. واشنگتن پست گزارش داد که ویدئویی از این رویداد روز جمعه در کانال یوتیوب اوباما منتشر شده است.

اوباما در پاسخ به گمانه‌زنی‌های مداوم مبنی بر اینکه ممکن است با وجود امتناع‌های مکررش، نامزدی کاخ سفید را در نظر بگیرد، گفت: «حتی به من نگاه هم نکنید، چون همه‌تان دروغ می‌گویید. شما برای یک زن آماده نیستید. شما آماده نیستید. پس وقت من را تلف نکنید.»

اوباما با اشاره به انتخابات گذشته به عنوان مدرک، افزود: «متاسفانه هنوز مردان زیادی هستند که احساس می‌کنند نمی‌توانند توسط یک زن رهبری شوند.»

اوباما همچنان یکی از تأثیرگذارترین صدا‌های حزب دموکرات است که مرتباً در دوره‌های اخیر در حال کمپین است.

او در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از کامالا هریس، معاون رئیس جمهور سابق حمایت کرده بود و از رأی‌دهندگان مرد خواست تا پیامد‌های ریاست جمهوری دوم دونالد ترامپ را در نظر بگیرند.

او در آن زمان گفت: «رفقا... قبل از اینکه رأی خود را بدهید، از خود بپرسید که می‌خواهید در کدام سمت تاریخ باشید؟»

منبع: آناتولی