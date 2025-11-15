لیگ ترامپولین پسران باشگاه‌های کشور با مشخص شدن نتایج ۳ رده سنی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیگ ترامپولین قهرمانی باشگاه‌های کشور در پنج رده سنی، با حضور بیش از ۶۰۰ ورزشکار پسر و دختر در اصفهان از دوشنبه هفته پیش در حال برگزاری است.

رقابت‌های پسران از روز ۱۹ آبان آغاز شده و دختران نیز از ۲۵ تا ۳۰ آبان‌ماه به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

این مسابقات در قالب لیگ باشگاهی و با هدف ارتقای سطح فنی ورزشکاران، شناسایی استعداد‌های برتر و توسعه ورزش ترامپولین در سراسر کشور برگزار می‌شود.

در روز پایانی بخش پسران، فینال سه رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال، ۱۵ تا ۱۶ سال و بزرگسالان به شرح زیر مشخص شد:

فینال انفرادی رده‌سنی ۱۳_۱۴ سال

۱. امیرعلی نعمت‌الهی از استاد اعظمی شیراز
۲. ماهان روحی از شهید نصیری همدان
۳. امیرعباس عبدالله‌پور از شهرداری الوند

فینال انفرادی رده سنی ۱۵_۱۶ سال

۱. عماد بالانژاد خانه ترامپولین اراک
۲. بردیا آلنگ کرمانشاه
۳. سینا صالحی کرمانشاه

فینال رده‌سنی بزرگسالان

۱. آریا مام عبدالله از خانه ژیمناستیک مهاباد
۲. محمدسینا غلامی از گلستان یزد
۳. محمدحسین بانی از پویا کردستان

فینال رده‌سنی ۱۳ _۱۴ سال DMT

۱. ماهان روحی شهید نصیری همدان
۲. دانیال خوارزمی از خانه ژیمناستیک بندرعباس
۳. اهورا امیری از هفت‌تیر بندرعباس

فینال مسابقات رده سنی ۱۶_۱۵ سال DMT

۱. محمد صالح رضایی شهرداری الوند
۲. ایلیا اینانلو شهرداری الوند
۳. آریا اخوان کیش

فینال مسابقات DMT رده بزرگسالان

۱. آریا مام‌عبدالله از خانه ژیمناستیک مهاباد
۲. ابوالفضل کیماسی اصفهان
۳. آرتین آردین‌زاده از کیش و علیرضا فلاح از شهرداری الوند

فینال تیمی رده بزرگسالان

۱. هیئت ژیمناستیک کیش
۲. هیئت ژیمناستیک کرمانشاه
۳. هیئت ژیمناستیک اصفهان

فینال تیمی رده C

۱. هیئت ژیمناستیک اصفهان
۲. پویا کردستان
۳. هفت تیر بندرعباس

فینال تیمی رده D 

۱. هیئت ژیمناستیک کرمانشاه
۲. هیئت ژیمناستیک اصفهان
۳. ۱۵ خرداد یزد

برچسب ها: فدراسیون ژیمناستیک ، ترامپولین ، ژیمناستیک
خبرهای مرتبط
برگزاری مسابقات لیگ باشگا‌های ژیمناستیک برای همه کشور + عکس
آمادگی پدیده شیرجه ایران برای کسب افتخار در ناگویا
گلایه اینچه درگاهی از کمبود تخصیص اعتبارات به ژیمناستیک با وجود موفقیت‌های بین المللی
اینچه درگاهی: تخصیص فقط ۶ میلیارد به فدراسیون ژیمناستیک تا نیمه اول سال/ به مهربانی بیشتری از سوی مسئولین نیاز داریم + فیلم
تیم‌های مدال‌آور مسابقات ژیمناستیک مشخص شدند
دختران ترامپولین ایران در آستانه یک اتفاق تاریخی؛ حضور در رقابت‌های بین‌المللی با حجاب کامل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قلعه نویی از انتقادات با صبر و حوصله استفاده کند/ بازی با ازبکستان کمکی به تیم ملی فوتبال نمی‌کند
ورزشکار آمریکایی در ایران دوپینگی از آب درآمد
دلبری اورونوف از مشتریان آسیایی/ کار پرسپولیس سخت شد
دیدار پرسپولیس و تراکتور به تعویق افتاد
تیم ملی کشتی آزاد راهی عربستان شد
برنامه استقلال برای بازی با پادیاب خلخال مشخص شد
گل گهر حریف تدارکاتی امروز پرسپولیس در آزادی است
کرواسی به جام جهانی صعود کرد/ هلند و آلمان در یک صدمی صعود مستقیم+ فیلم
پیام تاجرنیا خطاب به هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس
گتوزو: قوانین را برای صعود ایتالیا تغییر دهید!
آخرین اخبار
کریمی فینالیست شد؛ سه تکواندوکار ایران در انتظار شانس مجدد
پایان لیگ ترامپولین باشگاه‌های کشور با مشخص شدن نتایج ۳ رده سنی
تیم ملی والیبال جوانان بهتر بود به بازی های کشورهای اسلامی اعزامی شود/ مسئولان به دنبال مدال طلا تا آزمایش جوانان هستند
دیدار پرسپولیس و تراکتور به تعویق افتاد
محمد رهبری: برای تکرار مدال‌های دوره قبل بازی‌ها تلاش می‌کنیم
پاریسی‌ها به دنبال وینیسیوس؛ طغیان ستاره برزیلی کار دستش می‌دهد؟
قهرمان کشتی فرنگی جهان: قول می‌دهیم ۱۰۰ درصد توانمان را روی تشک بگذاریم
مربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال: من مجذوب فرهنگ ایرانی شدم
رژه کاروان ورزش ایران در المپیک بیست و پنجم ناشنوایان
آغاز رویداد بین‌المللی تنیس ساحلی در کیش با شعار «از مینو تا هرمز، خلیج فارس تا بی‌نهایت»
سرژ ارویه به دیدار با تراکتور می‌رسد
ورزشکار آمریکایی در ایران دوپینگی از آب درآمد
اراک در آب نمک؛ پرسپولیس هنوز میزبانی را رسمی نکرده است
داوران ایرانی جام ملت‌های فوتبال آسیا را قضاوت می‌کنند
آغاز جام جهانی بسکتبال ۳ به ۳ دانشجویان با حضور نمایندگان ایران
جهانبخش رکورد خود در هلند را از دست می‌دهد
برنامه استقلال برای بازی با پادیاب خلخال مشخص شد
جنپو از امروز در تمرینات استقلال
تاجرنیا همچنان روی صندلی مدیریت استقلال
لیگ برتر والیبال نوجوانان؛ تیم ملی زیر ۱۶ سال و شهداب در فینال
برنامه دیدار های تیم ملی فوتبال هفت نفره در قهرمانی آسیا _ اقیانوسیه
پایان کار ورزشکاران دو گانه ایران در بازی‌های اسلامی با عنوان چهارمی
پیام تاجرنیا خطاب به هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس
سایت یونانی: طارمی در امارات درخشید
تیم‌های ملی دوومیدانی، پارادوومیدانی، شمشیربازی و بسکتبال وارد ریاض شدند
پنجمین جام جهانی برای مودریچ ۴۰ ساله
کومان: بیشتر ناراحتم تا خوشحال
پایان مصدومیت ستاره تکنیکی تیم ملی
۳ غایب سرشناس فرانسه برای دیدار پایانی انتخابی جام جهانی
گتوزو: قوانین را برای صعود ایتالیا تغییر دهید!