باشگاه خبرنگاران جوان - لیگ ترامپولین قهرمانی باشگاههای کشور در پنج رده سنی، با حضور بیش از ۶۰۰ ورزشکار پسر و دختر در اصفهان از دوشنبه هفته پیش در حال برگزاری است.
رقابتهای پسران از روز ۱۹ آبان آغاز شده و دختران نیز از ۲۵ تا ۳۰ آبانماه به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.
این مسابقات در قالب لیگ باشگاهی و با هدف ارتقای سطح فنی ورزشکاران، شناسایی استعدادهای برتر و توسعه ورزش ترامپولین در سراسر کشور برگزار میشود.
در روز پایانی بخش پسران، فینال سه رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال، ۱۵ تا ۱۶ سال و بزرگسالان به شرح زیر مشخص شد:
فینال انفرادی ردهسنی ۱۳_۱۴ سال
۱. امیرعلی نعمتالهی از استاد اعظمی شیراز
۲. ماهان روحی از شهید نصیری همدان
۳. امیرعباس عبداللهپور از شهرداری الوند
فینال انفرادی رده سنی ۱۵_۱۶ سال
۱. عماد بالانژاد خانه ترامپولین اراک
۲. بردیا آلنگ کرمانشاه
۳. سینا صالحی کرمانشاه
فینال ردهسنی بزرگسالان
۱. آریا مام عبدالله از خانه ژیمناستیک مهاباد
۲. محمدسینا غلامی از گلستان یزد
۳. محمدحسین بانی از پویا کردستان
فینال ردهسنی ۱۳ _۱۴ سال DMT
۱. ماهان روحی شهید نصیری همدان
۲. دانیال خوارزمی از خانه ژیمناستیک بندرعباس
۳. اهورا امیری از هفتتیر بندرعباس
فینال مسابقات رده سنی ۱۶_۱۵ سال DMT
۱. محمد صالح رضایی شهرداری الوند
۲. ایلیا اینانلو شهرداری الوند
۳. آریا اخوان کیش
فینال مسابقات DMT رده بزرگسالان
۱. آریا مامعبدالله از خانه ژیمناستیک مهاباد
۲. ابوالفضل کیماسی اصفهان
۳. آرتین آردینزاده از کیش و علیرضا فلاح از شهرداری الوند
فینال تیمی رده بزرگسالان
۱. هیئت ژیمناستیک کیش
۲. هیئت ژیمناستیک کرمانشاه
۳. هیئت ژیمناستیک اصفهان
فینال تیمی رده C
۱. هیئت ژیمناستیک اصفهان
۲. پویا کردستان
۳. هفت تیر بندرعباس
فینال تیمی رده D
۱. هیئت ژیمناستیک کرمانشاه
۲. هیئت ژیمناستیک اصفهان
۳. ۱۵ خرداد یزد