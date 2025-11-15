استیو بنن، مشاور سابق ترامپ در طول دو سال به اپستین آموزش می‌داد چگونه پاسخ رسانه‌ها را بدهد و تصویر عمومی خود را به عنوان یک مجرم ترمیم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ایمیل‌های فاش شده از جفری اپستین، مجرم جنسی و متهم به قاچاق انسان، نشان داد که او با طیف وسیعی از سیاستمداران و افراد در حلقه قدرت روابط نزدیکی داشته که در این میان می‌توان به «استیو بنن» استراتژیست سابق کاخ سفید و مشاور سابق ترامپ اشاره کرد.

اکنون روزنامه گاردین می‌گوید که بنن و اپستین در طول تقریبا دو سال صد‌ها پیام رد و بدل کرده‌اند و بنن مشغول آموزش اپستین بوده تا او را از گرداب حقوقی و رسانه‌ای که در آن گرفتار شده، نجات دهد و تصویر بهتری از او در رسانه‌ها بسازد.

پیام‌هایی که بین استیو بنن و جفری اپستین رد و بدل شده‌اند، نشان می‌دهند که این دو نفر فعالانه در تلاش بوده‌اند تا روایت رسانه‌ای درباره‌ی اپستین را کنترل و هدایت کنند. این دو نفر قصد داشتند طوری رسانه‌ها و افکار عمومی را مدیریت کنند که تصویر اپستین بهتر یا حداقل کمتر منفی دیده شود.

این پیام‌ها که روز چهارشنبه توسط کمیته نظارت مجلس نمایندگان منتشر شد، نشان می‌دهد که از اوایل ژوئن ۲۰۱۸، این دو نفر در حال طراحی پاسخ‌هایی برای طوفان فزاینده خشم عمومی در مورد سابقه جنایی اپستین و دوستی‌هایش با چهره‌های قدرتمند بودند.

بنن در این پیام‌ها به اپستین آموزش می‌داد که چگونه پاسخ رسانه‌ها، سیستم قضایی و قربانیان خود را بدهد. همچنین در یکی از پیام‌ها، اپستین از بنن می‌پرسد که آیا «کسی روی من عملیات راه انداخته است» (به معنی اینکه آیا حمله‌ای سازمان‌یافته علیه او شروع شده) و بنن پاسخ می‌دهد که «بله، این یک عملیات پیچیده است». بنن به اپستین مشاوره می‌دهد که چگونه باید واکنش نشان دهد؛ برای مثال اینکه خودش به تنهایی با کسی مصاحبه نکند، چون ممکن است «خیلی بد شود»، یا اینکه چطور یک فیلم یا مستند تولید کنند تا تصویر اپستین را بهتر نشان دهند.

این مقام سابق کاخ سفید، در یکی از پیام‌ها اذعان کرده است «نمی‌شود چهره آدمی که متهم به تجاوز به کودکان است را کاملا ترمیم کرد».

افزون بر این، پیام‌های منتشر شده فاش می‌کند که این دو نفر با استفاده از نفوذ یا فشار در عرصه سیاست و روابط با افراد قدرتمند، تلاش می‌کردند تا از خود یا اپستین دفاع کنند و مانع انتشار اخبار یا پیام‌های منفی بشوند.

بنن در اواخر تابستان ۲۰۱۷ کاخ سفید ترامپ را ترک کرد، اما همواره یکی از چهره‌های برجسته جنبش «ماگا» (عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم) ترامپ بود.

روزنامه واشنگتن پست شب گذشته بخشی از اسناد را منتشر کرد که نشان می‌داد بنن بیشتر بهار ۲۰۱۹ را در اروپا گذرانده و اپستین مرتباً پیشنهاد ارسال یک جت خصوصی یا اجاره هواپیما برای بردن بنن به پاریس را می‌داد. پیام‌ها نشان می‌دهند که بنن ظاهراً در بهار ۲۰۱۹ یک شب را در خانه اپستین گذرانده است.

منبع: گاردین

برچسب ها: استیو بنن ، جفری اپستین ، کاخ سفید
خبرهای مرتبط
اسناد تازه منتشر شده چه چیزی را درباره رابطه ترامپ و اپستین فاش می‌کند؟
تلاش ترامپ برای کشیدن دیگر مقامات به گرداب اپستین: درباره دموکرات‌ها هم تحقیق کنید!
افشای نفوذ گسترده یک قاچاقچی انسان:
از فرستاده کاخ سفید تا نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در حلقه دوستان اپستین بوده‌اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ: آمریکا به زودی آزمایش‌های هسته‌ای را انجام خواهد داد
اکونومیست: غزه به بزرگ‌ترین انبار مهمات عمل‌نکرده جهان تبدیل شده است
گامی محکم به سوی ثبات؛ ائتلاف بزرگ شیعی و آغاز عصر جدید عراق
شورای امنیت تحریم‌های علیه انصارالله یمن را تمدید کرد
طرح اسرائیلی آمریکا برای تقسیم غزه: منطقه‌ای سبز برای بازسازی، منطقه‌ای قرمز در ویرانی
وزیر جنگ آمریکا عملیات «نیزه جنوبی» را با حملات به ایران مقایسه کرد
۴ کشته در پی حمله مرگبار آمریکا به یک شناور در کارائیب
تاریخ‌سازی موی‌تای افغانستان؛جهانگیر نخستین طلای بازی‌های کشورهای اسلامی را کسب کرد
ژاپن در میانه تشدید تنش‌ها خواهان روابط باثبات با چین شد
مادورو در میانه تشدید تنش‌ها: ونزوئلا صلح می‌خواهد، نه جنگ
آخرین اخبار
میشل اوباما: آمریکا هنوز برای ریاست جمهوری یک زن آماده نیست
۱۱ کشته و ۱۲ مفقود در پی رانش زمین در اندونزی
آمریکا آزمایش بمب هسته‌ای B61-12 با جنگنده اف-۳۵ را تأیید کرد
آفریقای جنوبی: پیگیری قضایی پرونده نسل‌کشی اسرائیل را ادامه می‌دهیم
انتخابات موفق عراق؛ ریزش‌ها ورویش‌ها
ترامپ: توافق فروش جنگنده اف-۳۵ به عربستان را بررسی می‌کنم
طرح اسرائیلی آمریکا برای تقسیم غزه: منطقه‌ای سبز برای بازسازی، منطقه‌ای قرمز در ویرانی
درگیری‌های قبیله‌ای در عراق ۸ کشته برجای گذاشت
توجیه ترامپ: انجام‌ام‌آر‌آی بخشی از معاینه فیزیکی «کاملاً استاندارد» من بود
مقامات دولت ترامپ در حال بررسی گزینه‌های نظامی برای ونزوئلا
ژاپن در میانه تشدید تنش‌ها خواهان روابط باثبات با چین شد
شورای امنیت درباره طرح صلح آمریکا برای غزه رأی‌گیری می‌کند
تاریخ‌سازی موی‌تای افغانستان؛جهانگیر نخستین طلای بازی‌های کشورهای اسلامی را کسب کرد
هیأت بلندپایه تاجیکستان برای گسترش روابط با طالبان وارد کابل شد
اسرائیل مسئول جنایات در غزه است/ پرواز پهپادهای آمریکایی نقض حاکمیت افغانستان است
مادورو در میانه تشدید تنش‌ها: ونزوئلا صلح می‌خواهد، نه جنگ
اکونومیست: غزه به بزرگ‌ترین انبار مهمات عمل‌نکرده جهان تبدیل شده است
وزیر جنگ آمریکا عملیات «نیزه جنوبی» را با حملات به ایران مقایسه کرد
گامی محکم به سوی ثبات؛ ائتلاف بزرگ شیعی و آغاز عصر جدید عراق
۴ کشته در پی حمله مرگبار آمریکا به یک شناور در کارائیب
شورای امنیت تحریم‌های علیه انصارالله یمن را تمدید کرد
ترامپ: آمریکا به زودی آزمایش‌های هسته‌ای را انجام خواهد داد
راه شهید کاظمی چراغ حرکت به‌سوی افغانستان آباد و آرام است + فیلم
افشاگری المیادین از پیش‌نویس قطعنامه اروپایی علیه ایران
جراحت یک زن طی انفجار مشکوک در دمشق
انفجار مهیب در یک ایستگاه پلیس در کشمیر هند
از فرستاده کاخ سفید تا نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در حلقه دوستان اپستین بوده‌اند
عربستان تجاوزات اسرائیل علیه فلسطینیان را محکوم کرد
چندین کشته و زخمی درپی تصادف اتوبوس در استکهلم
فرستاده ویژه کاخ سفید با خلیل الحیه دیدار می‌کند