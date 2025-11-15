باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ایمیل‌های فاش شده از جفری اپستین، مجرم جنسی و متهم به قاچاق انسان، نشان داد که او با طیف وسیعی از سیاستمداران و افراد در حلقه قدرت روابط نزدیکی داشته که در این میان می‌توان به «استیو بنن» استراتژیست سابق کاخ سفید و مشاور سابق ترامپ اشاره کرد.

اکنون روزنامه گاردین می‌گوید که بنن و اپستین در طول تقریبا دو سال صد‌ها پیام رد و بدل کرده‌اند و بنن مشغول آموزش اپستین بوده تا او را از گرداب حقوقی و رسانه‌ای که در آن گرفتار شده، نجات دهد و تصویر بهتری از او در رسانه‌ها بسازد.

پیام‌هایی که بین استیو بنن و جفری اپستین رد و بدل شده‌اند، نشان می‌دهند که این دو نفر فعالانه در تلاش بوده‌اند تا روایت رسانه‌ای درباره‌ی اپستین را کنترل و هدایت کنند. این دو نفر قصد داشتند طوری رسانه‌ها و افکار عمومی را مدیریت کنند که تصویر اپستین بهتر یا حداقل کمتر منفی دیده شود.

این پیام‌ها که روز چهارشنبه توسط کمیته نظارت مجلس نمایندگان منتشر شد، نشان می‌دهد که از اوایل ژوئن ۲۰۱۸، این دو نفر در حال طراحی پاسخ‌هایی برای طوفان فزاینده خشم عمومی در مورد سابقه جنایی اپستین و دوستی‌هایش با چهره‌های قدرتمند بودند.

بنن در این پیام‌ها به اپستین آموزش می‌داد که چگونه پاسخ رسانه‌ها، سیستم قضایی و قربانیان خود را بدهد. همچنین در یکی از پیام‌ها، اپستین از بنن می‌پرسد که آیا «کسی روی من عملیات راه انداخته است» (به معنی اینکه آیا حمله‌ای سازمان‌یافته علیه او شروع شده) و بنن پاسخ می‌دهد که «بله، این یک عملیات پیچیده است». بنن به اپستین مشاوره می‌دهد که چگونه باید واکنش نشان دهد؛ برای مثال اینکه خودش به تنهایی با کسی مصاحبه نکند، چون ممکن است «خیلی بد شود»، یا اینکه چطور یک فیلم یا مستند تولید کنند تا تصویر اپستین را بهتر نشان دهند.

این مقام سابق کاخ سفید، در یکی از پیام‌ها اذعان کرده است «نمی‌شود چهره آدمی که متهم به تجاوز به کودکان است را کاملا ترمیم کرد».

افزون بر این، پیام‌های منتشر شده فاش می‌کند که این دو نفر با استفاده از نفوذ یا فشار در عرصه سیاست و روابط با افراد قدرتمند، تلاش می‌کردند تا از خود یا اپستین دفاع کنند و مانع انتشار اخبار یا پیام‌های منفی بشوند.

بنن در اواخر تابستان ۲۰۱۷ کاخ سفید ترامپ را ترک کرد، اما همواره یکی از چهره‌های برجسته جنبش «ماگا» (عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم) ترامپ بود.

روزنامه واشنگتن پست شب گذشته بخشی از اسناد را منتشر کرد که نشان می‌داد بنن بیشتر بهار ۲۰۱۹ را در اروپا گذرانده و اپستین مرتباً پیشنهاد ارسال یک جت خصوصی یا اجاره هواپیما برای بردن بنن به پاریس را می‌داد. پیام‌ها نشان می‌دهند که بنن ظاهراً در بهار ۲۰۱۹ یک شب را در خانه اپستین گذرانده است.

منبع: گاردین