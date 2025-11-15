سخنگوی وزارت امور خارجه با هشدار نسبت به پیامد‌های خطرناک تشدید تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین بر صلح و امنیت بین‌المللی، خواستار احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه تهدید به توسل به زور علیه دولت قانونی و منتخب ونزوئلا را قانون‌شکنی آشکار و نقض فاحش اصول منشور سازمان ملل متحد به‌ویژه اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و اصل منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ آن دانست و با اشاره به گزارش‌های متعدد مراجع بین‌المللی در توصیف حملات آمریکا علیه قایق‌های ماهیگیری به‌عنوان کشتار‌های خودسرانه و فراقضایی، بر ضرورت توقف سوء استفاده از موضوع مقابله با قاچاق مواد مخدر برای تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین مسئولیت سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل را برای جلوگیری از نقض صلح و امنیت بین‌المللی و ترویج یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه در سطح بین‌المللی یادآور شد.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، کارائیب
سخنگوی وزارت امور خارجه درگذشت حجت الاسلام والمسلمین میرآقایی را تسلیت گفت
واکنش ایران به ادعای بی‌اساس کانادا
ایران، ادعا‌های گروه ۷ را رد کرد
نیروی دریایی سپاه نفتکش متخلف را در جنوب سواحل مکران توقیف کرد
مگر حقوق مردم به دلار است که قیمت بنزین، گوشت و مرغ را به دلار حساب می‌کنند؟
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۴ آبان
تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی نشان‌دهنده جنایتکار بودن صهیونیست‌ها و آمریکایی‌هاست
باید از فرصت کتاب برای موضوع فلسطین، جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس استفاده کنیم
تعلل ۹ ماهه در اجرای طرح بهینه‌سازی انرژی به‌دلیل مخالفت‌های سازمان برنامه و بودجه است
قائم‌پناه: منافع مردم را وجه‌المصالحه نمی‌کنیم/ خبر‌های خوب از رفع فیلترینگ در راه است
تهران؛ میزبان کنفرانس «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع»
علامه سید محمدحسین طباطبایی معمار حکمت و وحدت بود
تذکر دیوان محاسبات به هیات وزیران به‌دلیل تاخیر در تصویب صورتحساب عملکرد بودجه ۱۴۰۳
