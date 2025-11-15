باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه تهدید به توسل به زور علیه دولت قانونی و منتخب ونزوئلا را قانونشکنی آشکار و نقض فاحش اصول منشور سازمان ملل متحد بهویژه اصل حق تعیین سرنوشت ملتها و اصل منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ آن دانست و با اشاره به گزارشهای متعدد مراجع بینالمللی در توصیف حملات آمریکا علیه قایقهای ماهیگیری بهعنوان کشتارهای خودسرانه و فراقضایی، بر ضرورت توقف سوء استفاده از موضوع مقابله با قاچاق مواد مخدر برای تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا تاکید کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین مسئولیت سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل را برای جلوگیری از نقض صلح و امنیت بینالمللی و ترویج یکجانبهگرایی ستیزهجویانه در سطح بینالمللی یادآور شد.