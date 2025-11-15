باشگاه خبرنگاران جوان _ آیت‌الله رسول فلاحتی،نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت میرزا کوچک‌خان جنگلی، شخصیت او را الگویی الهام‌بخش برای نسل امروز دانست و اظهار کرد: میرزا نماد غیرت دینی، عقلانیت انقلابی و وطن‌دوستی صادقانه است و بازخوانی مکتب او یک نیاز فرهنگی برای جامعه گیلان محسوب می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره میرزا گفت: «به تعبیر رهبر انقلاب، میرزا کوچک‌ جنگلی یک واحد مینیاتوری از جمهوری اسلامی به وجود آورد.»

وی افزود: این تعبیر نشان می‌دهد که شخصیت میرزا، ترکیبی از اخلاق، شجاعت، عدالت‌خواهی و پایبندی به ایمان بوده است.

آیت‌الله فلاحتی با تأکید بر ضرورت معرفی درست میرزا به نسل جدید،خاطرنشان کرد: گاهی تصویرهای تحریف‌شده یا ناقصی از مبارزات میرزا در جامعه منتشر می‌شود، در حالی که او یک روحانی مجاهد، باسواد و دغدغه‌مند بود که برای استقلال ایران از جان خود گذشت.

وی با بیان اینکه گیلان باید میزبان تولیدات فرهنگی و رسانه‌ای فاخر درباره میرزا باشد، عنوان کرد: دستگاه‌های فرهنگی استان وظیفه دارند میرزا را نه فقط به‌عنوان یک قهرمان تاریخی، بلکه به‌عنوان یک الگوی تربیتی و فرهنگی معرفی کنند.

آیت‌الله فلاحتی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای نهضت جنگل گفت: میراث میرزا کوچک‌جنگلی، میراث عزت و آزادگی است و گیلان باید این سرمایه تمدنی خود را با قدرت حفظ و ترویج کند.

منبع: روابط عمومی