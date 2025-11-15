نماینده ولی‌فقیه در گیلان در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با گرامیداشت سالروز شهادت میرزا کوچک‌ جنگلی، بر ضرورت بازخوانی شخصیت و مکتب مقاومت میرزا کوچک‌ جنگلی برای نسل جدید تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _  آیت‌الله رسول فلاحتی،نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت میرزا کوچک‌خان جنگلی، شخصیت او را الگویی الهام‌بخش برای نسل امروز دانست و اظهار کرد: میرزا نماد غیرت دینی، عقلانیت انقلابی و وطن‌دوستی صادقانه است و بازخوانی مکتب او یک نیاز فرهنگی برای جامعه گیلان محسوب می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره میرزا گفت: «به تعبیر رهبر انقلاب، میرزا کوچک‌ جنگلی یک واحد مینیاتوری از جمهوری اسلامی به وجود آورد.»
وی افزود: این تعبیر نشان می‌دهد که شخصیت میرزا، ترکیبی از اخلاق، شجاعت، عدالت‌خواهی و پایبندی به ایمان بوده است.
آیت‌الله فلاحتی با تأکید بر ضرورت معرفی درست میرزا به نسل جدید،خاطرنشان کرد: گاهی تصویرهای تحریف‌شده یا ناقصی از مبارزات میرزا در جامعه منتشر می‌شود، در حالی که او یک روحانی مجاهد، باسواد و دغدغه‌مند بود که برای استقلال ایران از جان خود گذشت.
وی با بیان اینکه گیلان باید میزبان تولیدات فرهنگی و رسانه‌ای فاخر درباره میرزا باشد، عنوان کرد: دستگاه‌های فرهنگی استان وظیفه دارند میرزا را نه فقط به‌عنوان یک قهرمان تاریخی، بلکه به‌عنوان یک الگوی تربیتی و فرهنگی معرفی کنند.

آیت‌الله فلاحتی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای نهضت جنگل گفت: میراث میرزا کوچک‌جنگلی، میراث عزت و آزادگی است و گیلان باید این سرمایه تمدنی خود را با قدرت حفظ و ترویج کند.

منبع: روابط عمومی 

برچسب ها: فرهنگ عمومی ، میرزاکوچک
خبرهای مرتبط
تشریح ویژه برنامه‌های سالروز شهادت میرزا کوچک
نواختن سمفونی میرزا در رشت
میرزا کوچک خان، محسن رضایی و دکتر حشمت!/ عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برخورد مرگبار تیگو ۵ با تریلی در محور چوکام–خواچکین/ ۳ جوان جان باختند
برپایی نمایشگاه «حریم یاس» در رشت
آغاز عملیات ساخت مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی دانشکده شهید چمران در رشت
کتاب؛ یار مهربان
نمایش «به توان من» در رشت به روی صحنه می رود
بازدید استاندار گیلان از کارخانه صنایع ابریشم
ضرورت بازخوانی شخصیت و مکتب مقاومت میرزا کوچک‌ جنگلی
آخرین اخبار
ضرورت بازخوانی شخصیت و مکتب مقاومت میرزا کوچک‌ جنگلی
بازدید استاندار گیلان از کارخانه صنایع ابریشم
کتاب؛ یار مهربان
نمایش «به توان من» در رشت به روی صحنه می رود
آغاز عملیات ساخت مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی دانشکده شهید چمران در رشت
برپایی نمایشگاه «حریم یاس» در رشت
برخورد مرگبار تیگو ۵ با تریلی در محور چوکام–خواچکین/ ۳ جوان جان باختند