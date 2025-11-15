بارش باران، این نعمت زندگی بخش الهی کام مردم اهواز را شیرین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حدیث ابراهیمی پور ـ بارش نخستین باران پاییزی در اهواز موجب طراوت هوای این شهرستان و خوشحالی کشاورزان شد.

محمد سبزه زاری مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اواسط وقت دوشنبه به‌ویژه بعدازظهر امروز تا بعدازظهر فردا، سامانه بارشی سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید گاهی تندبادهای لحظه‌ای در بیشتر نقاط استان به ویژه ارتفاعات شمالی و شرقی و مناطق غربی و بخش‌هایی از مناطق مرکزی و جنوبی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق پس از بارش، کاهش دید افقی در بعضی نقاط استان و برخاستن گرد و خاک همرفتی به‌ویژه در مناطق غربی و مرکزی خواهد شد.

او افزود: با توجه به ماهیت این سامانه بارشی احتمال شدت گرفتن بارش‌های نقطه‌ای نیز وجود دارد و شمال خلیج‌فارس طی این مدت مواج و گاهی همراه با بارش پراکنده و رعدوبرق خواهد بود.

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بارش باران ، باران پاییزی
خبرهای مرتبط
طراوت هوا با اولین بارش پاییزی + تصویر
بارش باران پاییزی در مشهد+تصاویر
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
اولین بارش باران پاییزی در کاشمر + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هوای ۲۰ شهر خوزستان زیر سایه آلودگی
پیشرفت ۹۴ درصدی طرح کلیدی تزریق گاز میدان قلعه نار خوزستان
مهر و موم ۶۰ کلینیک زیبایی و درمانی غیرمجاز در اهواز
آخرین اخبار
مهر و موم ۶۰ کلینیک زیبایی و درمانی غیرمجاز در اهواز
پیشرفت ۹۴ درصدی طرح کلیدی تزریق گاز میدان قلعه نار خوزستان
هوای ۲۰ شهر خوزستان زیر سایه آلودگی