بارش باران، این نعمت زندگی بخش الهی کام مردم اهواز را شیرین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حدیث ابراهیمی پور ـ بارش نخستین باران پاییزی در اهواز موجب طراوت هوای این شهرستان و خوشحالی کشاورزان شد.

محمد سبزه زاری مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اواسط وقت دوشنبه به‌ویژه بعدازظهر امروز تا بعدازظهر فردا، سامانه بارشی سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید گاهی تندبادهای لحظه‌ای در بیشتر نقاط استان به ویژه ارتفاعات شمالی و شرقی و مناطق غربی و بخش‌هایی از مناطق مرکزی و جنوبی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق پس از بارش، کاهش دید افقی در بعضی نقاط استان و برخاستن گرد و خاک همرفتی به‌ویژه در مناطق غربی و مرکزی خواهد شد.

او افزود: با توجه به ماهیت این سامانه بارشی احتمال شدت گرفتن بارش‌های نقطه‌ای نیز وجود دارد و شمال خلیج‌فارس طی این مدت مواج و گاهی همراه با بارش پراکنده و رعدوبرق خواهد بود.