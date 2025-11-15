باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - تایلند روز شنبه اعلام کرد که ایالات متحده به بانکوک اطلاع داده است که مذاکرات برای نهایی کردن یک توافق تجاری متقابل را تا زمانی که دولت تایلند تعهد خود را به آتش‌بس با کامبوج مجدداً تأیید کند، به حالت تعلیق درآورده است.

تایلند پیش از این اعلام کرده بود که توافق آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری‌های مرزی با کامبوج به دلیل نقض‌های ادعایی توسط پنوم پن، قابل اجرا نیست.

نیکورندج بالانکورا، سخنگوی وزارت امور خارجه تایلند به خبرنگاران گفت: نامه‌ای از دفتر نماینده تجاری ایالات متحده مبنی بر تعلیق مذاکرات برای نهایی کردن جزئیات توافق تجاری، جمعه شب دریافت شد.

او به نقل از نامه نماینده تجاری ایالات متحده گفت که مذاکرات تجاری می‌تواند پس از تأیید مجدد تعهد تایلند به اجرای اعلامیه آتش‌بس مشترک با کامبوج، از سر گرفته شود.

دو طرف باید قبل از اجرایی شدن، جزئیات توافق تجاری را مذاکره و نهایی کرده و آن را برای امضا آماده کنند.

ماه گذشته، واشنگتن و بانکوک چارچوبی برای تجارت متقابل اعلام کردند که در آن ایالات متحده تعرفه ۱۹ درصدی بر محصولات تایلندی را حفظ می‌کند و در عین حال محصولاتی را که تعرفه‌ها می‌توانند به طور بالقوه تعدیل یا به صفر کاهش یابند، شناسایی می‌کند.

به طور جداگانه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا جمعه شب، پس از تشدید مجدد تنش‌های مرزی در این هفته، با رهبران تایلند و کامبوج صحبت کرد و گفت که فکر می‌کند «خوب خواهند شد».

او هیچ اشاره‌ای به نامه گزارش شده نماینده تجاری آمریکا مبنی بر تعلیق مذاکرات تجاری نکرد. همچنین در وب‌سایت‌های نماینده تجاری آمریکا یا کاخ سفید، که اخبار مربوط به مذاکرات تجاری با سایر کشور‌ها منتشر می‌شد، هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشد.

تایلند این هفته توافق آتش‌بس را به حالت تعلیق درآورد و خواستار عذرخواهی به دلیل ادعا‌هایی مبنی بر اینکه کامبوج مین‌های زمینی جدیدی را کار گذاشته که به سربازان تایلندی آسیب رسانده است، شد، ادعایی که کامبوج آن را رد می‌کند.

