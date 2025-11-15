آمریکا به بانکوک اطلاع داده است که مذاکرات برای نهایی کردن یک توافق تجاری متقابل را تا زمان تعهد تایلند به آتش‌بس با کامبوج، به حالت تعلیق درآورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - تایلند روز شنبه اعلام کرد که ایالات متحده به بانکوک اطلاع داده است که مذاکرات برای نهایی کردن یک توافق تجاری متقابل را تا زمانی که دولت تایلند تعهد خود را به آتش‌بس با کامبوج مجدداً تأیید کند، به حالت تعلیق درآورده است.

تایلند پیش از این اعلام کرده بود که توافق آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری‌های مرزی با کامبوج به دلیل نقض‌های ادعایی توسط پنوم پن، قابل اجرا نیست.

نیکورندج بالانکورا، سخنگوی وزارت امور خارجه تایلند به خبرنگاران گفت: نامه‌ای از دفتر نماینده تجاری ایالات متحده مبنی بر تعلیق مذاکرات برای نهایی کردن جزئیات توافق تجاری، جمعه شب دریافت شد.

او به نقل از نامه نماینده تجاری ایالات متحده گفت که مذاکرات تجاری می‌تواند پس از تأیید مجدد تعهد تایلند به اجرای اعلامیه آتش‌بس مشترک با کامبوج، از سر گرفته شود.

دو طرف باید قبل از اجرایی شدن، جزئیات توافق تجاری را مذاکره و نهایی کرده و آن را برای امضا آماده کنند.

ماه گذشته، واشنگتن و بانکوک چارچوبی برای تجارت متقابل اعلام کردند که در آن ایالات متحده تعرفه ۱۹ درصدی بر محصولات تایلندی را حفظ می‌کند و در عین حال محصولاتی را که تعرفه‌ها می‌توانند به طور بالقوه تعدیل یا به صفر کاهش یابند، شناسایی می‌کند.

به طور جداگانه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا جمعه شب، پس از تشدید مجدد تنش‌های مرزی در این هفته، با رهبران تایلند و کامبوج صحبت کرد و گفت که فکر می‌کند «خوب خواهند شد».

او هیچ اشاره‌ای به نامه گزارش شده نماینده تجاری آمریکا مبنی بر تعلیق مذاکرات تجاری نکرد. همچنین در وب‌سایت‌های نماینده تجاری آمریکا یا کاخ سفید، که اخبار مربوط به مذاکرات تجاری با سایر کشور‌ها منتشر می‌شد، هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشد.

تایلند این هفته توافق آتش‌بس را به حالت تعلیق درآورد و خواستار عذرخواهی به دلیل ادعا‌هایی مبنی بر اینکه کامبوج مین‌های زمینی جدیدی را کار گذاشته که به سربازان تایلندی آسیب رسانده است، شد، ادعایی که کامبوج آن را رد می‌کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: آتش بس ، تایلند
خبرهای مرتبط
۱۳ کشته در پی واژگونی قایق حامل مهاجران روهینگیا در سواحل مالزی
گفت‌و‌گو‌های دوجانبه رئیس پنتاگون با همتایان چینی و هندی در اجلاس آسه‌آن
تایلند توافق آتش‌بس با کامبوج را به حالت تعلیق درآورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ: آمریکا به زودی آزمایش‌های هسته‌ای را انجام خواهد داد
اکونومیست: غزه به بزرگ‌ترین انبار مهمات عمل‌نکرده جهان تبدیل شده است
گامی محکم به سوی ثبات؛ ائتلاف بزرگ شیعی و آغاز عصر جدید عراق
شورای امنیت تحریم‌های علیه انصارالله یمن را تمدید کرد
طرح اسرائیلی آمریکا برای تقسیم غزه: منطقه‌ای سبز برای بازسازی، منطقه‌ای قرمز در ویرانی
وزیر جنگ آمریکا عملیات «نیزه جنوبی» را با حملات به ایران مقایسه کرد
۴ کشته در پی حمله مرگبار آمریکا به یک شناور در کارائیب
تاریخ‌سازی موی‌تای افغانستان؛جهانگیر نخستین طلای بازی‌های کشورهای اسلامی را کسب کرد
ژاپن در میانه تشدید تنش‌ها خواهان روابط باثبات با چین شد
مادورو در میانه تشدید تنش‌ها: ونزوئلا صلح می‌خواهد، نه جنگ
آخرین اخبار
میشل اوباما: آمریکا هنوز برای ریاست جمهوری یک زن آماده نیست
۱۱ کشته و ۱۲ مفقود در پی رانش زمین در اندونزی
آمریکا آزمایش بمب هسته‌ای B61-12 با جنگنده اف-۳۵ را تأیید کرد
آفریقای جنوبی: پیگیری قضایی پرونده نسل‌کشی اسرائیل را ادامه می‌دهیم
انتخابات موفق عراق؛ ریزش‌ها ورویش‌ها
ترامپ: توافق فروش جنگنده اف-۳۵ به عربستان را بررسی می‌کنم
طرح اسرائیلی آمریکا برای تقسیم غزه: منطقه‌ای سبز برای بازسازی، منطقه‌ای قرمز در ویرانی
درگیری‌های قبیله‌ای در عراق ۸ کشته برجای گذاشت
توجیه ترامپ: انجام‌ام‌آر‌آی بخشی از معاینه فیزیکی «کاملاً استاندارد» من بود
مقامات دولت ترامپ در حال بررسی گزینه‌های نظامی برای ونزوئلا
ژاپن در میانه تشدید تنش‌ها خواهان روابط باثبات با چین شد
شورای امنیت درباره طرح صلح آمریکا برای غزه رأی‌گیری می‌کند
تاریخ‌سازی موی‌تای افغانستان؛جهانگیر نخستین طلای بازی‌های کشورهای اسلامی را کسب کرد
هیأت بلندپایه تاجیکستان برای گسترش روابط با طالبان وارد کابل شد
اسرائیل مسئول جنایات در غزه است/ پرواز پهپادهای آمریکایی نقض حاکمیت افغانستان است
مادورو در میانه تشدید تنش‌ها: ونزوئلا صلح می‌خواهد، نه جنگ
اکونومیست: غزه به بزرگ‌ترین انبار مهمات عمل‌نکرده جهان تبدیل شده است
وزیر جنگ آمریکا عملیات «نیزه جنوبی» را با حملات به ایران مقایسه کرد
گامی محکم به سوی ثبات؛ ائتلاف بزرگ شیعی و آغاز عصر جدید عراق
۴ کشته در پی حمله مرگبار آمریکا به یک شناور در کارائیب
شورای امنیت تحریم‌های علیه انصارالله یمن را تمدید کرد
ترامپ: آمریکا به زودی آزمایش‌های هسته‌ای را انجام خواهد داد
راه شهید کاظمی چراغ حرکت به‌سوی افغانستان آباد و آرام است + فیلم
افشاگری المیادین از پیش‌نویس قطعنامه اروپایی علیه ایران
جراحت یک زن طی انفجار مشکوک در دمشق
انفجار مهیب در یک ایستگاه پلیس در کشمیر هند
از فرستاده کاخ سفید تا نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در حلقه دوستان اپستین بوده‌اند
عربستان تجاوزات اسرائیل علیه فلسطینیان را محکوم کرد
چندین کشته و زخمی درپی تصادف اتوبوس در استکهلم
فرستاده ویژه کاخ سفید با خلیل الحیه دیدار می‌کند