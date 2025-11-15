بازیکن بارسلونا درخصوص پایان قراردادش در فصل جاری با این تیم گفت: نمی‌دانم چند ماه دیگر کجا خواهم بود و چه می‌خواهم انجام دهم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - روبرت لواندوفسکی ستاره لهستانی تیم فوتبال بارسلونا درباره اتمام قراردادش در پایان فصل جاری گفت: به زودی آماده می‌شوم تا تصمیم بگیرم چه مسیری را در پیش بگیرم و البته خواهم دید گزینه‌هایم چیست.

او ادامه داد: من آرام هستم. نمی‌دانم چند ماه دیگر کجا خواهم بود و چه می‌خواهم انجام دهم. لازم نیست کاری انجام دهم و عجله‌ای هم ندارم.

لواندوفسکی درباره اختلاف سنی اش با بازیکنان جوان بارسلونا بیان کرد: دانستن اینکه در بارسلونا بازیکنان جوان زیادی وجود دارند، مرا بسیار تشویق می‌کند. انرژی زیادی به من می‌دهند. در کنار آن‌ها احساس بسیار خوبی دارم.

اوخاطرنشان کرد: یادم می‌آید وقتی نوجوان بودم چه کارهایی در سن آن‌ها انجام می‌دادم. من از والدین برخی هم‌تیمی‌هایم بزرگ‌تر هستم. آن‌ها با من مثل یک پدر رفتار می‌کنند. عجیب است، اما بسیار مثبت است.

