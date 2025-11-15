شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از ریزش پل در روستای بکیشه شهرستان شوشتر استان خوزستان بر اثر فرسودگی سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای بکیشه در شهرستان شوشتر استان خوزستان واقع شده است. در این روستا پلی وجود دارد که بر اثر فرسودگی ریزش کرده و موجب شده تا کشاورزان با مشکلات این روستا با مشکلاتی مواجه شوند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام ما در روستای بکیشه از توابع شهرستان شوشتر استان خوزستان به کشاورزی مشغول هستیم؛ پشت یک زهکش سازمان زمین داریم؛ مدت ۲۵ سال پیش برای ما یک پل گذاشتند؛ اما حالا که در آستانه فصل زمستان هستیم این پل ریزش کرده و کشاورزی ما تعطیل شده است. لطفا به مشکل ما رسیدگی کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان

