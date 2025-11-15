باشگاه خبرنگاران جوان -محمدرضا انگشت باف از نصب دومین قالب هیدرولیک در تونل سنتی خط یک مترو قم خبر داد و گفت: با نصب این قالب، پیشروی در تونل سنتی شتاب بیشتری گرفته و در حال حاضر کمتر از ۹۰ متر از حفاری بخش فوقانی آن باقی مانده‌است.

وی، با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود کمتر از یک ماه دیگر شاهد اتصال ۲ تونل مکانیزه و سنتی خط یک مترو قم باشیم، افزود: با اتمام حفاری بخش فوقانی قسمت باقیمانده تونل، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به مسجد مقدس جمکران از طریق تونل متصل خواهد شد.

به گفته وی، طرح خط یک مترو قم در آستانه یک نقطه عطف مهم قرار گرفته است: به زودی پیوند تاریخی و مذهبی میان ۲ مکان مقدس قم از طریق شبکه ریلی زیرزمینی برقرار می‌شود.

طرح متروی قم از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا مسوول اجرای آن است. خط یک مترو به طول ۱۴.۸ کیلومتر و شامل ۱۴ ایستگاه از قلعه‌کامکار تا میدان شهید مطهری است؛ مرحله نخست آن تقریبا تکمیل شده، اما به دلیل تامین نشدن واگن‌ها هنوز بهره‌برداری نشده است. خط ۲ متروی قم با طول ۱۸ کیلومتر و ۱۶ ایستگاه در حال اجراست و از شهرک پردیسان تا منطقه خداکرم اجرا می‌شود.

شهرک پردیسان در منطقه هشت شهرداری قم و در جنوب غربی شهر واقع شده‌است.

منبع:شهرداری قم