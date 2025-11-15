مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری قم گفت: حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به مسجد مقدس جمکران تا یک ماه آینده از طریق تونل متصل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -محمدرضا انگشت باف از نصب دومین قالب هیدرولیک در تونل سنتی خط یک مترو قم خبر داد و گفت: با نصب این قالب، پیشروی در تونل سنتی شتاب بیشتری گرفته و در حال حاضر کمتر از ۹۰ متر از حفاری بخش فوقانی آن باقی مانده‌است.

وی، با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود کمتر از یک ماه دیگر شاهد اتصال ۲ تونل مکانیزه و سنتی خط یک مترو قم باشیم، افزود: با اتمام حفاری بخش فوقانی قسمت باقیمانده تونل، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به مسجد مقدس جمکران از طریق تونل متصل خواهد شد.

به گفته وی، طرح خط یک مترو قم در آستانه یک نقطه عطف مهم قرار گرفته است: به زودی پیوند تاریخی و مذهبی میان ۲ مکان مقدس قم از طریق شبکه ریلی زیرزمینی برقرار می‌شود.

طرح متروی قم از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا مسوول اجرای آن است. خط یک مترو به طول ۱۴.۸ کیلومتر و شامل ۱۴ ایستگاه از قلعه‌کامکار تا میدان شهید مطهری است؛ مرحله نخست آن تقریبا تکمیل شده، اما به دلیل تامین نشدن واگن‌ها هنوز بهره‌برداری نشده است. خط ۲ متروی قم با طول ۱۸ کیلومتر و ۱۶ ایستگاه در حال اجراست و از شهرک پردیسان تا منطقه خداکرم اجرا می‌شود.

شهرک پردیسان در منطقه هشت شهرداری قم و در جنوب غربی شهر واقع شده‌است.
 
منبع:شهرداری قم
برچسب ها: حرم حضرت معصومه (س) ، مسجد مقدس جمکران
خبرهای مرتبط
اتصال حرم تا جمکران در اولویت طرح‌های ریلی قم قرار دارد
عملیات اجرایی خط دوم متروی قم رسما کلید خورد
بازدید معاون وزیر از چالش‌های پروژه متروی قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
بسیار متشکریم
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
عالی
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۶ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
صل الله علیک یا خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها
صل الله علیک یا آقا صاحب الزمان عج الله تعالی فرج الشریف
۱
۱۱
پاسخ دادن
شکارچیان متخلف در تالاب مُرّه قم دستگیر شدند
فقاهت بدون فطانت برای قضاوت کافی نیست
قم عضو مجمع شهر‌های تاریخی کشور شد
آخرین اخبار
شکارچیان متخلف در تالاب مُرّه قم دستگیر شدند
قم عضو مجمع شهر‌های تاریخی کشور شد
فقاهت بدون فطانت برای قضاوت کافی نیست
رونمایی از اثر هفت‌جلدی «مفتاح‌الهدایه فی شرح تحریر الوسیله» در قم
قم بارانی می‌شود
سویه جدید کرونا در قم شایعه یا واقعیت؟
پایان رقابت‌های کاراته کشور به میزبانی قم
اطلاعیه قطع جریان گاز در قم
چهار تن مرغ فاسد در قم از چرخه مصرف خارج شد
آموزش‌وپرورش پاسخگوی شبهات نسل زد باشد
حرم حضرت معصومه (س) به مسجد مقدس جمکران متصل می‌شود
تشییع و خاکسپاری پیکر یار دیرین امام و رهبری در قم