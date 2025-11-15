باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسابقات روبوکاپ آسیا اقیانوسیه ۲۰۲۵ ابوظبی از ۱۰ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ با حضور تیم‌های ملی از ۲۲ کشور برگزار شد و تیم ایران متشکل از ۸ نفر از تیم موسیتو به سرپرستی محسن توکلی به این مسابقات اعزام شده بودند توانست در این مسابقات خوش بدرخشد و نشان طلا را کسب کنند.

تیم موسیتو با عملکرد درخشان خود در بخش‌های مختلف رباتیک، موفق شد نشان‌دهنده استعداد و خلاقیت دانش‌آموزان ایرانی باشد و توجه جهانیان را به توانمندی نوجوانان کشورمان جلب کند.

این موفقیت نشان‌دهنده تلاش و اراده نوجوانان ایرانی در عرصه‌های علمی و فناوری است و مسیر پیشرفت آنها در رقابت‌های بین‌المللی را هموارتر می‌کند.

این پیروزی نه تنها گواه توانایی و خلاقیت نسل جوان کشور است بلکه امید را به آینده مهندسی، هوش مصنوعی و مکاترونیک در ایران می‌دمد.