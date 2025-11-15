تیم موسیتو متشکل از ۸ دانش‌آموز ایرانی با درخشش در مسابقات روبوکاپ ۲۰۲۵ ابوظبی، توانست مدال طلا را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسابقات روبوکاپ آسیا اقیانوسیه ۲۰۲۵ ابوظبی از ۱۰ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ با حضور تیم‌های ملی از ۲۲ کشور برگزار شد و تیم ایران متشکل از ۸ نفر از تیم موسیتو به سرپرستی محسن توکلی به این مسابقات اعزام شده بودند توانست در این مسابقات خوش بدرخشد و نشان طلا را کسب کنند.

تیم موسیتو با عملکرد درخشان خود در بخش‌های مختلف رباتیک، موفق شد نشان‌دهنده استعداد و خلاقیت دانش‌آموزان ایرانی باشد و توجه جهانیان را به توانمندی نوجوانان کشورمان جلب کند.

این موفقیت نشان‌دهنده تلاش و اراده نوجوانان ایرانی در عرصه‌های علمی و فناوری است و مسیر پیشرفت آنها در رقابت‌های بین‌المللی را هموارتر می‌کند.

این پیروزی نه تنها گواه توانایی و خلاقیت نسل جوان کشور است بلکه امید را به آینده مهندسی، هوش مصنوعی و مکاترونیک در ایران می‌دمد.

برچسب ها: دانش آموز ایرانی ، ربوکاپ دانش آموزی
خبرهای مرتبط
ممنوعیت تحصیل دانش‌آموزان ایرانی در سفارتخانه ‌ها
حضور دانش‌آموز عکاس ایرانی در جشنواره‌ای در روسیه
آغاز دوازدهمین مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«شیر» تنها در مدارس ۴ استان توزیع شد/ توزیع در سراسر کشور منوط به پای کار آمدن شرکت‌های لبنی
امکان ارسال پیام از واتس‌اپ به پیام‌رسان‌های دیگر فراهم می‌شود
توپ هوشمند نشت یابی؛ نسل جدید فناوری پایش خطوط انتقال آب، گاز و نفت
۳ گام ضروری برای کاهش خطر ابتلا به دیابت
آنر از گوشی با قابلیت‌های عکاسی عالی رونمایی کرد
پایگاه ملی داده‌های شناختی راه‌اندازی می‌شود
ثبت جهانی منشور کوروش، قدرت نرم ایران را به نمایش گذاشت
منظومه شمسی ۳ برابر سریع‌تر حرکت می‌کند
ضرورت گزارش عوارض دارویی در سامانه ملی
رئیس شورای سیاستگذاری سومین جایزه ملی ثریا در سال ۱۴۰۴ منصوب شد
آخرین اخبار
سران قوا در جریان ظرفیت‌های عظیم اقتصاد دیجیتال و چالش‌های آن قرار گرفتند
تیم رباتیک ایران مدال طلای روبوکاپ آسیا اقیانوسیه را کسب کرد
ساخت نخستین توربواکسپندر ۳.۵ مگاواتی با یاتاقان مغناطیسی در ایران+ فیلم
نکاتی در مورد پودر پروتئین
 استاد دانشگاه هاروارد: دنباله‌دار ۳I/ATLAS منشأ مصنوعی دارد
‌برگزاری نشست علمی «چالش‌های اجرایی مسئولیت اجتماعی در ایران»
روشی ساده و مؤثر برای مبارزه با غم و افسردگی
هشدار کارشناسان نسبت به خطرات بلندگو‌های خانگی هوشمند
یک کشف شگفت‌انگیز فضایی: سه سیاره هم‌اندازه زمین در مدار یک منظومه ستاره‌ای دوتایی نزدیک
۳ گام ضروری برای کاهش خطر ابتلا به دیابت
آنر از گوشی با قابلیت‌های عکاسی عالی رونمایی کرد
مهاجرت از کابل مسی به فیبرنوری اقدامی جسورانه بود
درخشش نوجوانان ایرانی در جشنواره بین‌المللی نقاشی برای کودکان بیمار
توپ هوشمند نشت یابی؛ نسل جدید فناوری پایش خطوط انتقال آب، گاز و نفت
حضرتی: اساسی ترین نیاز امور جامعه ایجاد امید برای مردم است
درخشش دانش‌آموزان مخترع ایرانی در مسابقات جهانی اندونزی ۲۰۲۵
منظومه شمسی ۳ برابر سریع‌تر حرکت می‌کند
رئیس شورای سیاستگذاری سومین جایزه ملی ثریا در سال ۱۴۰۴ منصوب شد
ثبت جهانی منشور کوروش، قدرت نرم ایران را به نمایش گذاشت
«شیر» تنها در مدارس ۴ استان توزیع شد/ توزیع در سراسر کشور منوط به پای کار آمدن شرکت‌های لبنی
ضرورت گزارش عوارض دارویی در سامانه ملی
پایگاه ملی داده‌های شناختی راه‌اندازی می‌شود
کاهش مصرف مواد شیمیایی و افزایش بهره‌وری میادین نفتی با نانوحباب
امکان ارسال پیام از واتس‌اپ به پیام‌رسان‌های دیگر فراهم می‌شود
بررسی پیامدهای طرح بازنگری ساختار دانشگاه فرهنگیان
عوارضی از عناب که شاید اطلاعی از آن نداشته باشید + فیلم
تدوین دستورالعمل جدید حمایت از دانشجویان و دستیاران آسیب‌پذیر