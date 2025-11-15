شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تبدیل وضعیت کارگران شرکت سایپا یدک شهر تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که تبدیل وضعیت کارگران شرکت سایپا یدک در شهر تهران به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است. با توجه به اینکه تبدیل وضعیت یکی از اصول مهم برای کارگران است و موجب امنیت خاطر آنها می‌شود؛ این تاخیر در تبدیل وضعیت آنها را نگران کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خاستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

درود فراوان لطفا به داد کارگران پیمانکار شرکت سایپا یدک در شهر تهران برسید هنوز تبدیل وضعیت نشدند و شرکت واسطه حقوقشان را پرداخت می‌کنند. لطفا پیگیری کنید. با توجه به اینکه بیشترین مراجعه به تعمیرگاه می‌شود؛ اما متاسفانه ما را قراردادی نمی‌کنند. لطفا پیگیری کنید.

