شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تبدیل وضعیت کارگران شرکت سایپا یدک شهر تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که تبدیل وضعیت کارگران شرکت سایپا یدک در شهر تهران به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است. با توجه به اینکه تبدیل وضعیت یکی از اصول مهم برای کارگران است و موجب امنیت خاطر آنها می‌شود؛ این تاخیر در تبدیل وضعیت آنها را نگران کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خاستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

درود فراوان لطفا به داد کارگران پیمانکار شرکت سایپا یدک در شهر تهران برسید هنوز تبدیل وضعیت نشدند و شرکت واسطه حقوقشان را پرداخت می‌کنند. لطفا پیگیری کنید. با توجه به اینکه بیشترین مراجعه به تعمیرگاه می‌شود؛ اما متاسفانه ما را قراردادی نمی‌کنند. لطفا پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: تبدیل وضعیت ، کارگران شرکت سایپا ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
معلمان حق التدریسی همچنان در انتظار تبدیل وضعیت
درخواست معلمان حق التدریسی آزاد برای تبدیل وضعیت
تبدیل وضعیت درخواست معلمان حق التدریسی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۴۰۰۰ فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور همچنان در انتظار صدور دانشنامه
گوشه‌هایی از دومین جشنواره زعفران در دهکده گلاب و زعفران + فیلم
گرامیداشت ایام فاطمیه با برپایی نمایشگاه کوچه‌های بنی هاشم در دیزج دیز
تنه خشک درختان خرما اهالی و کشاورزان روستای محمد آباد سجادی را نگران کرد
ابراز نگرانی رانندگان از جاده نا ایمن هریس
رنجش دوستداران کتاب و کتابخوانی از عدم فعالیت کتابخانه ملی بصورت شبانه روزی
اختلال در گیرنده های تلویزیونی درد و دل اهالی منطقه رواسان تبریز شد
گزارش تصویری از سومین آرامستان جهان اسلام در شیراز
ریزش پل کشاورزان روستای بکیشه شوشتر را به دردسر انداخت + عکس
نگرانی کارگران شرکت سایپا یدک از تاخیر در تبدیل وضعیت
آخرین اخبار
نگرانی کارگران شرکت سایپا یدک از تاخیر در تبدیل وضعیت
ریزش پل کشاورزان روستای بکیشه شوشتر را به دردسر انداخت + عکس
ابراز نگرانی رانندگان از جاده نا ایمن هریس
رنجش دوستداران کتاب و کتابخوانی از عدم فعالیت کتابخانه ملی بصورت شبانه روزی
گزارش تصویری از سومین آرامستان جهان اسلام در شیراز
اختلال در گیرنده های تلویزیونی درد و دل اهالی منطقه رواسان تبریز شد
گرامیداشت ایام فاطمیه با برپایی نمایشگاه کوچه‌های بنی هاشم در دیزج دیز
۴۰۰۰ فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور همچنان در انتظار صدور دانشنامه
گوشه‌هایی از دومین جشنواره زعفران در دهکده گلاب و زعفران + فیلم
تنه خشک درختان خرما اهالی و کشاورزان روستای محمد آباد سجادی را نگران کرد
گلایه کاربران از اختلال در سامانه جامع ارتباط مردمی سجام