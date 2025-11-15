فرمانده کل انتظامی کشور در خصوص افتتاح ۱۵۰۰ خانه سازمانی برای پرسنل فراجا توضیحاتی ارائه کرد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0645\u06cc\u062b\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u200c\u0646\u0698\u0627\u062f \u0640\u00a0\u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627\u062f\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u06a9\u0644 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0641\u0631\u0627\u062c\u0627 \u06f7\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0622\u0628 \u0645\u0635\u0631\u0641\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06cc\u0627\u0641\u062a \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\n\u00a0