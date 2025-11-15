باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود پزشکیان بعد از ظهر امروز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴، بلافاصله پس از نشست سران قوا، به اتفاق محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای رئیس قوه قضائیه، میزبان جمعی از مدیران شرکتهای استارتاپی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال بود.
در جریان نشست قبلی با فعالان اقتصاد دیجیتال در روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ و در پی طرح برخی مطالبات حاضران که نیاز به بررسی در قوای مقننه و قضائیه داشت، رئیس جمهور به ایشان وعده داد که به زودی نشست مشترکی با حضور سران این دو قوه برای طرح مستقیم مطالبات و درخواستهای آنان برگزار شود.
به دعوت پزشکیان، امروز سران قوای مقننه و قضائیه به میزبانی رئیس قوه مجریه، در نشستی ۲ ساعته پذیرای مطالبات، دغدغهها و دیدگاههای مدیران بزرگترین شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال بودند و تصمیماتی برای رفع برخی مشکلات مطرح شده اتخاذ شد.
رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست حضور داشتند.
