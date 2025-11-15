باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران اعلام کرد: پیرو درج مطلبی با عنوان « تناقض در مدیریت شهری تهران؛ طرح ترافیک یا طرح درآمدزایی؟ » در آن رسانه وزین، ضمن قدردانی از حساسیت‌های اهالی رسانه نسبت به رویداد‌ها و اخبار حوزه حمل و نقل و ترافیک، به‌استحضار می‌رساند؛ با عنایت به مصوبه شناسه ۴۲۱۷، مصوب سیصدمین جلسه رسمی دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و تقاضای سفر از سال ۱۴۰۴»، و سیاستگذاری شورای محترم مبنی بر افزایش بیش از ۵۰ درصد و ایجاد تفاوت فاحش میان تردد «با» و «بدون رزرو»، سازمان حمل و نقل و ترافیک از اجرای مصوبه مذکور ناگزیر است.

از این رو، سازمان به‌منظور کنترل داده‌های ورودی، پیش‌بینی روزانه برای تنظیم تجهیزات هوشمند و مدیریت عملیاتی ترافیک توسط پلیس راهور و همچنین اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و آگاهی‌بخشی بیشتر به شهروندان پایتخت، اقدام به اجرای کمپین ویژه‌ای با محوریت «رزرو طرح ترافیک برای همه شهروندان تهرانی» برای ترغیب به رزرو قانونی و پیش از تردد در مرکز شهر نموده است؛ این در حالی است که تعداد زیادی از شهروندان متاسفانه بدون مجوز وارد طرح می‌شوند و بدیهی است دعوت از مردم به رزرو قانونی طرح، قدمی در جهت کاهش ورود آنان به مرکز شهر خواهد بود؛ چراکه تعداد ورودی‌ها در صورت رزرو بیش از سقف تعیین‌شده امکانپذیر نیست.

از طرفی، ورود غیرمجاز شهروندان به محدوده طرح ترافیک، علاوه بر ایجاد ازدحام، افزایش آلودگی‌های مختلف و پیامد‌های خطرناک آن، افزایش عوارض ورود و جریمه‌ها را برای آنها به دنبال دارد، لذا این سازمان با دعوت از مردم به تمکین به قانون و رزرو قانونی طرح، تلاش دارد نظر افکار عمومی را به مصوبات شورای شهر تهران جلب کند تا ضمن جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بالای ورود غیرمجاز و کاهش نارضایتی شهروندان از افزایش عوارض نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، ورود و خروج به محدوده‌های ترافیکی با رزرو طرح و در چارچوب قانون، کنترل شده و از ورود بیش از ظرفیت جلوگیری شود؛ ضمن اینکه صدور مجوز طرح ترافیک در زمان آلودگی هوا کلا ممنوع است.

تاکید می‌شود که درخواست سازمان حمل و نقل و ترافیک از شهروندان عزیز تهرانی، همواره و همیشه، استفاده از حمل و نقل عمومی و پاک، برای رفت و آمد بویژه در مناطق مرکزی شهر و خودداری از ورود به محدوده‌های ترافیکی هست و خواهد بود.