روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران با ارسال جوابیه‌ای به گزارش امروز باشگاه خبرنگاران جوان درباره طرح ترافیک واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران اعلام کرد: پیرو درج مطلبی با عنوان « تناقض در مدیریت شهری تهران؛ طرح ترافیک یا طرح درآمدزایی؟ » در آن رسانه وزین، ضمن قدردانی از حساسیت‌های اهالی رسانه نسبت به رویداد‌ها و اخبار حوزه حمل و نقل و ترافیک، به‌استحضار می‌رساند؛ با عنایت به مصوبه شناسه ۴۲۱۷، مصوب سیصدمین جلسه رسمی دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و تقاضای سفر از سال ۱۴۰۴»، و سیاستگذاری شورای محترم مبنی بر افزایش بیش از ۵۰ درصد و ایجاد تفاوت فاحش میان تردد «با» و «بدون رزرو»، سازمان حمل و نقل و ترافیک از اجرای مصوبه مذکور ناگزیر است.

از این رو، سازمان به‌منظور کنترل داده‌های ورودی، پیش‌بینی روزانه برای تنظیم تجهیزات هوشمند و مدیریت عملیاتی ترافیک توسط پلیس راهور و همچنین اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و آگاهی‌بخشی بیشتر به شهروندان پایتخت، اقدام به اجرای کمپین ویژه‌ای با محوریت «رزرو طرح ترافیک برای همه شهروندان تهرانی» برای ترغیب به رزرو قانونی و پیش از تردد در مرکز شهر نموده است؛ این در حالی است که تعداد زیادی از شهروندان متاسفانه بدون مجوز وارد طرح می‌شوند و بدیهی است دعوت از مردم به رزرو قانونی طرح، قدمی در جهت کاهش ورود آنان به مرکز شهر خواهد بود؛ چراکه تعداد ورودی‌ها در صورت رزرو بیش از سقف تعیین‌شده امکانپذیر نیست.

از طرفی، ورود غیرمجاز شهروندان به محدوده طرح ترافیک، علاوه بر ایجاد ازدحام، افزایش آلودگی‌های مختلف و پیامد‌های خطرناک آن، افزایش عوارض ورود و جریمه‌ها را برای آنها به دنبال دارد، لذا این سازمان با دعوت از مردم به تمکین به قانون و رزرو قانونی طرح، تلاش دارد نظر افکار عمومی را به مصوبات شورای شهر تهران جلب کند تا ضمن جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بالای ورود غیرمجاز و کاهش نارضایتی شهروندان از افزایش عوارض نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، ورود و خروج به محدوده‌های ترافیکی با رزرو طرح و در چارچوب قانون، کنترل شده و از ورود بیش از ظرفیت جلوگیری شود؛ ضمن اینکه صدور مجوز طرح ترافیک در زمان آلودگی هوا کلا ممنوع است.

تاکید می‌شود که درخواست سازمان حمل و نقل و ترافیک از شهروندان عزیز تهرانی، همواره و همیشه، استفاده از حمل و نقل عمومی و پاک، برای رفت و آمد بویژه در مناطق مرکزی شهر و خودداری از ورود به محدوده‌های ترافیکی هست و خواهد بود.

برچسب ها: طرح ترافیک ، تهران
خبرهای مرتبط
خودرو‌های فاقد معاینه فنی در صورت تردد روزی ۱۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند
تناقض در مدیریت شهری تهران؛ طرح ترافیک یا طرح درآمدزایی؟
تشکیل کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران؛
فروش طرح ترافیک از فردا به مدت ۴۸ ساعت در پایتخت ممنوع شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شیوه جدید کالابرگ از آذرماه اجرایی می‌شود
بادبادک فروشی که جراح زیبایی شد
افشای راز مرگ خاموش زن مستأجر
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) در هفته جاری/ علت تعویق افتتاح چه بود؟
مقتول زندگی خواهرم را نابود کرده بود
رادان: ۱۵۰۰ واحد مسکونی برای کارکنان انتظامی افتتاح شد
پلاک به جا مانده در ایستگاه اتوبوس، سارقان را گرفتار کرد
هشدار هلال‌احمر در پی ورود سامانه بارشی به کشور/ رعایت نکات ایمنی ضروری است
کشف بیش از ۶ هزار بارنامه صوری برای سوخت قاچاق
پایان فرار کلاهبردار چک‌های بی‌پشتوانه با عملیات شبانه پلیس
آخرین اخبار
مشکلات ترافیکی و ایمنی پیرامون بیمارستان فارابی نیازمند ساماندهی فوری است
ساخت ۱۵۰۰ خانه سازمانی برای پرسنل فراجا تنها در ۱۹۰ روز + فیلم
جوابیه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
طرح «یاس» با هدف توانمندسازی دختران تحت حمایت کمیته امداد برگزار شد
اجرای طرح «کارت امید مادر» از سال ۱۴۰۵
تاثیر ترویج فرهنگ همیاری اجتماعی در امر ازدواج + فیلم
خطر استفاده از هندزفری در تصادفات جاده‌ای + فیلم
اوحدی: حضورم در لبنان به‌عنوان سفیر شایعه است
قانون جدید بازنشستگی؛ امکان بازنشستگی با ۱۵ سال سابقه
تغییر اقلیم یک مساله فانتزی نیست/ عدم حضور در اجلاس تغییر اقلیم خودتحریمی است
شناسایی ۱۹ فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه یک از ابتدای سال تاکنون
هشدار هلال‌احمر در پی ورود سامانه بارشی به کشور/ رعایت نکات ایمنی ضروری است
«تهرانِ کتابخوان‌ها»؛ برنامه‌های سازمان فرهنگی‌هنری به مناسبت هفته کتاب
تلفن "۱۴۸۰" فرصتی فوری و رایگان برای دسترسی به سلامت روان
کشف بیش از ۶ هزار بارنامه صوری برای سوخت قاچاق
امضای شهرداری تهران پای مصوبه جدید حریم / هزار و ۴۰۰ کلاس درس در تهران تکمیل شده است
افشای راز مرگ خاموش زن مستأجر
پایان فرار کلاهبردار چک‌های بی‌پشتوانه با عملیات شبانه پلیس
پویش «من می‌نویسم» زمینه‌ساز شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان شاهد است
عواملی که باعث کاهش تصادفات افراد پاکبان و کارتن خواب می‌شود + فیلم
نقش مهم توانمندسازی زنان بومی و محلی در دفاع از تنوع زیستی ایران
افزایش نظارت تصویری بر حریم تهران با نصب ۱۴ دوربین جدید
شیوه جدید کالابرگ از آذرماه اجرایی می‌شود
ابطال مصوبه هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها درباره تعیین امتیاز برای تأهل و داشتن فرزند
۳۰ درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی بی‌سوادند
پلاک به جا مانده در ایستگاه اتوبوس، سارقان را گرفتار کرد
ساخت نخستین آمفی‌تئاتر نیمه‌باز کشور تا پایان سال
ساخت منازل سازمانی در فراجا نمونه کار جهادی است
رادان: ۱۵۰۰ واحد مسکونی برای کارکنان انتظامی افتتاح شد
راه‌اندازی نخستین مرکز تعویض پلاک سیار کشور در شمال شرق تهران